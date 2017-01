Свыше двенадцати часов потребовалось вчера Европарламенту, чтобы избрать себе нового председателя. Кадровый вопрос, который традиционно решался на уровне коалиционных договоренностей, в этот раз поставил крест на существовании всей правящей коалиции, заложив новые векторы в политике ЕС. Delfi рассказывает, как победа Антонио Таяни может повлиять на будущее Европы — и Балтии в частности.

Впервые в истории

Интрига вокруг избрания нового председателя Европарламента закрутилась еще в прошлом году: европейские социал-демократы (Socialists and Democrats, S&D), чей представитель Мартин Шульц возглавлял Европарламент с 2012 года, вопреки прежним договоренностям, отказались передавать высокий пост своим партнерам по коалиции из Европейской Народной партии (European People's Party, EPP). Соцдемов, чьи рейтинги в Европе неуклонно снижаются, испугало, что после запланированной ротации три главных должности в Евросоюзе — председатель Европарламента, председатель Еврокомиссии и председатель Европейского совета — окажутся в руках "народников". Противостояние завершилось появлением списка из шести альтернативных кандидатов и развалом правящего альянса право-центристов и социал-демократов, который действовал в Европарламенте с 2004 года.

Новым председателем Европарламента в итоге стал представитель Европейской Народной партии Антонио Таяни, за которого проголосовали 351 из 713 евродепутатов. Кандидат от соцдемов Джанни Пителла набрал только 282 голоса.

Голосование было закрытым. Официально кандидатуру Таяни помимо "народников" поддержали Европейский Альянс либералов и демократов (The Alliance for Liberals and Democrats in Europe, ALDE) и Европейские Консерваторы и Реформисты (European Conservatives and Reformists, ECR). Эти три силы рассматриваются как костяк новой европарламентской коалиции. Подтвердить свою сплоченность союз должен в среду, 18 января, когда будут избраны вице-председатели ЕП.

Новая коалиция: крен вправо

В отличие от национальных парламентов, в Европейском парламенте "коалиция" является понятием довольным условным. По отдельным вопросам группы могут сотрудничать вне этой рамки, а у депутатов есть право игнорировать мнение группы в зависимости от своих личных взглядов или интересов представляемой им страны. Тем не менее развал союза "народников" и соцдемов (его еще называли "большой коалицией") рассматривается как символичный знак. В Европе окончательно укрепляется доктрина консервативно-правых сил, а идеология социал-демократов, ратующих за свободу слова, борьбу с дискриминацией и социальную справедливость, уходит в оппозицию. Сейчас социал-демократы имеют в ЕП вторую по величине фракцию, но после следующих выборов она, скорее всего, заметно сократится.

Соцдемы давно теряют свою популярность в Европе, а с учетом новых обстоятельств (невозможности лоббировать свои инициативы на уровне Европарламента и подкреплять их бюджетным финансированием) процесс неизбежно ускорится. От Латвии в группе социал-демократов работает избранный по спискам "Согласия" Андрей Мамыкин.

Будущее Европы: федерализация отменяется?

Сам Антонио Таяни, который фактически является карьерным еврочиновником, свое отношение к судьбе Европы обозначил довольно консервативно. Несмотря на попытки давления со стороны лидера либералов Ги Верхофштадта, известного борца за скорейшую федерализацию ЕС, Таяни дал понять, что не будет требовать "больше и больше Европы".

"Члены Европарламента должны сами определить направление, в котором мы идем", — заявил Таяни перед своим избранием. Эта позиция очевидно полностью устроила второго партнера по новой коалиции — консерваторов, которые позиционируют себя как националисты и евроскептики. (От Латвии в эту группу входит евродепутат Роберт Зиле, член правления Visu Latvijai!/TB-LNNK. Ни один евродепутат от Эстонии в консервативную фракцию не входит — прим. ред.)

В пользу версии о закате европейских амбиций говорит и тот факт, что кандидатуру Таяни, по информации Delfi, на закрытом голосовании поддержали также часть депутатов группы "Европа нации и свобод", которую возглавляет лидер "Национального Фронта" Марин Ле Пен. На этот неочевидный поступок ультра-правые решились из соображений, что приход к власти Таяни прекратит заведенную Шульцем практику их полной изоляции в Европарламенте, а это, в свою очередь, увеличит шансы Ле Пен на победу в президентских выборах во Франции.

"Человек Берлускони": что ждать от нового председателя

Главная характеристика Антонио Таяни — опыт работы в команде Сильвио Берлускони. Новый председатель Европарламента выполнял обязанности пресс-секретаря скандально известного экс-премьера Италии, является членом консервативной партии Берлускони Forza Italia ("Вперед, Италия"). Первый раз был избран в Европарламент в 1994 году. С 2008 по 2014 занимал должность еврокомиссара (сначала — по вопросам транспорта, потом — по вопросам промышленности). Таяни считается приверженцем консервативно-христианских взглядов, поэтому его избрание было негативно встречено организациями, защищающими права женщин и ЛГБТ.

Хотя сама должность председателя Европарламента достаточно номинальна, у него есть одно важное полномочие — возможность вместе с руководителями фракций влиять на повестку заседаний Европарламента. Считается, что Мартин Шульц сыграл не последнюю роль в отсутствии подвижек в вопросе о предоставлении Турции безвизового режима.

Предполагается, что в силу своей политической принадлежности и личных взглядов Таяни не станет уделять повышенное внимание таким проблемам, как попытки ограничения абортов в Польше или ущемление свободы слова в Венгрии (действующие руководители Польши и Венгрии являются соратниками Таяни по Европейской Народной Партии). В переговорах о выходе Великобритании из ЕС, где у Европарламента будут достаточные широкие возможности для влияния, итальянский политик, скорее всего, проявит свойственный ему прагматизм с целью сохранить с официальным Лондоном хотя бы какую-то форму экономического партнерства.

Шансы Таяни ускорить процесс распределения беженцев по Европе оцениваются как довольно высокие (только за прошлый год на территорию родной для Таяни Италии по Средиземному морю прибыло 170 тыс. человек). А вот его потенциальный интерес к вопросам соблюдения прав мигрантов и нацменьшинств, наоборот, вряд ли будет велик, и это обстоятельство, скорее всего, помешает латвийским политикам Андрею Мамыкину и Татьяне Жданок (и примкнувшей к продвижению петиции евродепутату от Эстонии Яне Тоом — прим. ред.) донести свою петицию об избирательных правах неграждан до пленарного заседания. Стоит добавить, что в Европейской Народной партии от Латвии представлена широкая делегация из представителей партии "Единства", что несомненно будет влиять на позицию нового председателя ЕП при оценке ситуации в странах Балтии.

В международной политике Таяни, скорее всего, будет следовать общему европейскому курсу. Единственное исключение — Россия. Личные и профессиональные связи с Сильвио Берлускони, известного своими доверительными отношениями с Владимиром Путиным, вряд ли раскроют в Таяни признаки грозного русофоба. Во всяком случае, с большой долей вероятности можно утверждать, что в ближайшее время в Европарламенте не повторится скандала эпохи Мартина Шульца, когда по личному распоряжению председателя ЕП был ограничен доступ российских дипломатов в здание Европарламента.