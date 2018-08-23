Нарвский депутат Антон Праткунас: наконец-то вся Эстония оценит наш город по достоинству, на очереди — Европа!

Город открыл свои двери более чем для 20 тысяч человек, которые приехали с разных уголков Эстонии ради одного спектакля. Это люди, которые планировали свою поездку в Нарву заранее, готовивались к ней, знакомились с достопримечательностями и читали отзывы. Некоторые из них имели свои представления о Нарве, свои ожидания и опасения.

Это люди, которые гуляли по нарвскому променаду и морскому побережью, посещали кафе и рестораны, музеи и выставки, ночевали в отелях Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Нарва оживала в эти летние дни благодаря гостям нашего города.

Спасибо Тартускому Новому Театру (Tartu Uus Teater) за то, что решил устроить грандиозное культурное событие в таком символичном месте как Кренгольмская мануфактура, на символичной улице Йоала. Спасибо за то, что это произошло в Нарве, за то, что этот спектакль открыл наш город для многих людей.

Ничто не объединяет людей лучше, чем культура и спорт, и Нарва может гордиться местными мероприятиями, которые известны по всей Эстонии и за пределами республики. Это и традиционный Нарвский энергетический забег, и впервые проведенные этим летом Нарвский триатлон и музыкальный фестиваль Baltic Sun, а теперь для города много сделал спектакль ”Кремлевские соловьи”. И это далеко не все.