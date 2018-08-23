Нарвский депутат Антон Праткунас: наконец-то вся Эстония оценит наш город по достоинству, на очереди — Европа!

Эстония узнаёт Нарву, Эстония начинает гордиться и любить Нарву. Нарва — тоже Эстония! Дальше больше и лучше, ведь Нарва участвует в борьбе за титул культурной столицы Европы 2024. Наш город докажет, что мы достойны этого. Мы заслуживаем, чтобы о нас знала вся Европа как о культурном и красивом городе во всем его многообразии: культурном, языковом, спортивном, людском.
Возвращаясь к театру, скажу, что никто не ожидал такого успеха! Для большинства до премьеры спектакль оставался темной лошадкой, но начиная с первого выступления о нем говорит весь город, вся Эстония.
Фотографии в социальных сетях, отзывы критиков и театралов, мнения зрителей, обратная связь и восхищения. Даже те, кто не интересовался искусством, испытали интерес к спектаклю.
Я считаю, что город Нарва не может остаться в стороне и не может не отметить Тартуский новый театр, его спектакль ”Кремлевские соловьи”, признав его главным культурным событием в городе в 2018 году.
12 спектаклей и более, чем 23 тысячи проданных билетов, но и этого оказалось мало — желающих попасть на представление было больше. Разве это не успех? Более чем! Нарва не помнит ничего подобного за последние годы.