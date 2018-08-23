23.08.2018, 21:38

Нарвский депутат Антон Праткунас: наконец-то вся Эстония оценит наш город по достоинству, на очереди — Европа!

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Спасибо "Кремлевским соловьям" и местным активистам!
Антон Праткунас, депутат городского собрания Нарвы
Антон Праткунас, депутат городского собрания Нарвы
 
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Kremli ööbikud esilinastus
Kremli ööbikud esilinastusFoto: Taavi Sepp

Вот и закончился прогремевший на всю Эстонию спектакль ”Кремлевские соловьи”, благодаря которому нашу Нарву узнали в очередной раз с культурной стороны, пишет оппозиционный депутат Нарвского городского собрания Антон Праткунас.

Город открыл свои двери более чем для 20 тысяч человек, которые приехали с разных уголков Эстонии ради одного спектакля. Это люди, которые планировали свою поездку в Нарву заранее, готовивались к ней, знакомились с достопримечательностями и читали отзывы. Некоторые из них имели свои представления о Нарве, свои ожидания и опасения.

Это люди, которые гуляли по нарвскому променаду и морскому побережью, посещали кафе и рестораны, музеи и выставки, ночевали в отелях Нарвы и Нарва-Йыэсуу. Нарва оживала в эти летние дни благодаря гостям нашего города.

Спасибо Тартускому Новому Театру (Tartu Uus Teater) за то, что решил устроить грандиозное культурное событие в таком символичном месте как Кренгольмская мануфактура, на символичной улице Йоала. Спасибо за то, что это произошло в Нарве, за то, что этот спектакль открыл наш город для многих людей.

Ничто не объединяет людей лучше, чем культура и спорт, и Нарва может гордиться местными мероприятиями, которые известны по всей Эстонии и за пределами республики. Это и традиционный Нарвский энергетический забег, и впервые проведенные этим летом Нарвский триатлон и музыкальный фестиваль Baltic Sun, а теперь для города много сделал спектакль ”Кремлевские соловьи”. И это далеко не все.

Эстония узнаёт Нарву, Эстония начинает гордиться и любить Нарву. Нарва — тоже Эстония! Дальше больше и лучше, ведь Нарва участвует в борьбе за титул культурной столицы Европы 2024. Наш город докажет, что мы достойны этого. Мы заслуживаем, чтобы о нас знала вся Европа как о культурном и красивом городе во всем его многообразии: культурном, языковом, спортивном, людском.

Возвращаясь к театру, скажу, что никто не ожидал такого успеха! Для большинства до премьеры спектакль оставался темной лошадкой, но начиная с первого выступления о нем говорит весь город, вся Эстония.

Фотографии в социальных сетях, отзывы критиков и театралов, мнения зрителей, обратная связь и восхищения. Даже те, кто не интересовался искусством, испытали интерес к спектаклю.

Я считаю, что город Нарва не может остаться в стороне и не может не отметить Тартуский новый театр, его спектакль ”Кремлевские соловьи”, признав его главным культурным событием в городе в 2018 году.

12 спектаклей и более, чем 23 тысячи проданных билетов, но и этого оказалось мало — желающих попасть на представление было больше. Разве это не успех? Более чем! Нарва не помнит ничего подобного за последние годы.

Tallinn Hockey weekend
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