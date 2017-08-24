Корейский кризис больше усугубляют разногласия между США и Южной Кореей, чем хвастовство Ким Чен Ына

Несмотря на то, что напряженная обстановка на полуострове, кажется, достигла своего апогея, по-прежнему в силе четкая уверенность в том, что военное решение ситуация нереально.

Вербальная мерка цветных лидеров может действительно оказывать сильное психологическое давление, однако настоящие политики как Вашингтона, так и стран-соседей Северной Кореи (Маттис, Тиллерсон, Мун Джэин, Си Цзиньпин и др.) выступают со все более трезвыми докладами. Но к сожалению, тенденции последних шести месяцев скорее отдают значительное превосходство Пхеньяну и скорее утверждают власть Ким Чен Ына.

Мун Джэин, отметивший 100 дней на должности президента Южной Кореи, все более открыто говорит о различных призывающих к сотрудничеству проектах с воинственным северным соседом. В то же время, лидер Южной Кореи все дальше и дальше отодвигает "красную черту”, чтобы быть в состоянии выполнить свои обещания о новой Политике солнечного света.

Муну ни в коем случае не стоит забывать, насколько быстро удалось Ким Чен Ыну успешным испытанием межконтинентальной ракеты Hwasong14 (ICBM) превзойти намеченное Дональдом Трампом еще осенью. Ядерное оружие и ICBM в Северной Корее — реальность, и с этим, вероятно, придется мириться. Также, Муну, искавшему возможности сотрудничества с Белым Домом, надоела агрессивность американцев, подтверждением чего служит фактическое наложение вето практически на любую деятельность на полуострове Корея. Активное вмешательство американцев негативно сказалось на отношениях Южной Кореи и Китая, в воздухе постоянно находится программа по ремилитаризации Японии.

Предвоенная истерия же прекрасно подходит Ким Чен Ыну, который таким образом легитимирует свою воинственную политику именно в обществе Северной Кореи и вертикали власти. Чем больше усугубляются противоречия между Вашингтоном и Сеулом, тем более длительную отсрочку получает режим Ким Чен Ына. Ежедневно следя за медиа Северной Кореи, можно утверждать: отражение в медиа и истерия — это скорее проблема западного мира по разжиганию военных настроений. Американское противостояние — краеугольный камень функционирования Северной Кореи, и навык подачи этого домашней публике доведен до филигранного мастерства. Помимо ореола Умного Маршала, Ким Чен Ын нашел поддержку в лице улучшившейся экономической ситуации в стране.

Что же будет дальше? Режим Северной Кореи не торгует своей ядерной программой и, учитывая судьбу Ливии, не садится практически за общий стол переговоров в ближайшее время. Долгосрочные интересы заинтересованных сторон, которые в основном говорят о сохранении Северной Кореи, не изменились. Несмотря на жесткие санкции, которые больше вредят Китаю, чем Северной Корее, уже находятся задние двери для сохранения товарных потоков (читай: наличных денег). Например, российский уголь направляется в Китай теперь почему-то через порты и особые экономические зоны Северной Коери. Загружаются ли вагоны дополнительно углем, добытым в недрах земли Северной Кореи? Россия значительно смягчает условия доступа к своему рынку труда рабочей силе (читай: рабам) из Северной Кореи. Вероятно, Ким Чен Ын, добившись серьезной промежуточной победы, возьмет теперь некоторый тайм-аут и ослабит напряжение. Совместные учения Соединенных Штатов Америки и Южной Кореи все же могут вновь временно увеличить напряжение.

Сохранение Северной Кореи уже давно не было настолько само собой разумеющимся фактом, как сейчас. Ким Чен Ын мог бы больше всего бояться переворота из внутреннего круга, начало которому могли бы положить экономические интересы генералов и их ограничения. Беженцы из представителей элиты подтвердили возможность государственного переворота в Пхеньяне. До сих пор влияние Западного мира и Южной Кореи в области движения информации и открытия страны было в общем успешным. Цель должна заключаться не столько в смене режима, сколько в свержении Ким Чен Ына и его ближайшего окружения, а также в обеспечении неприкосновенности генералов взамен заморозки ядерной проблемы или переноса ее под международный надзор.

В свете всей ядерной тематики не стоит также забывать о недостатках в вопросах прав человека в Северной Корее. Эта страна — по-прежнему крупнейшая мировая тюрьма, в которой не гарантированы даже элементарные права и свободы. Мы говорим не о свободе слова и т.п., а о праве существования в обществе без риска лишиться жизни. Объединение Корей нереально, рано или поздно Северная Корея станет переходной страной наподобие Мьянмара. Поддержку всему этому возможно и необходимо оказать из-за границы в степени, которая обеспечит мирное достижение цели и защиту интересов ближайших соседей. Возможно, "do nothing" — лучшая стратегия на данный момент, которой следует воспользоваться для стабилизации ситуации.

Текст публикуется в рамках сотрудничества портала Delfi и журнала Diplomaatia.

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