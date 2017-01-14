Три с половиной месяца назад на окраине Тарту распахнул свои стеклянные двери Эстонский национальный музей. Еще до открытия он успел порядочно оскандалиться: сначала — из-за тендеров на покупку кухонного оборудования, а уже на второй день его работы некоторые верующие сильно оскорбились из-за одного экспоната. Корреспондент Delfi посетила этот музей и выяснила, что там есть интересного и не очень, зачем его стоит посетить (даже если вы далекий от искусства человек), а также — как там обстоят дела с русским языком.

” Самый крупный риск для безопасности Эстонии - необразованность. Яак Йыэрюйт, писатель, дипломат, политик



За 500 метров до

”Помню, когда военные бомбардировщики взлетали — так все окна в округе дрожали”, — делится со мной воспоминаниями тартуский таксист Борис. Путь к музею пролегает через двухэтажные деревянные домики и советскую полузаброшенную промзону. Он стоит прямо на взлетной полосе бывшего военного аэродрома Раади. Идея взлета и подъема отражена в самой архитектуре длинного серого здания из стекла и бетона. В одном конце дом на несколько метров выше, чем в другом: по словам директора по связям с общественностью музея Каарела Таранда, разные времена и эпохи — и трудные, и попроще — таким образом символически соединены.

В стекле отражаются серые пригорки, столбы, пролесок и бывшая инфраструктура аэродрома, которую планируют со временем задействовать. Пейзаж — для ценителей.



Вход в музей: Tere tulemast!

Э-чудеса э-прогресса

Эстонский национальный музей — просторнее и занимательнее, чем лично я себе представляла.

Во-первых, слово музей — не совсем полное описание этого заведения. Музей ассоциируется со статичностью и тишиной. Со старыми и неприкосновенными вещами, занудством и пылью.

”Конечно, он выполняет и основные функции классического музея: собирание, сохранение, консервация, исследование, показ. Но, кроме того, это образовательный и культурный центр”, — говорит Таранд. В музее также есть театральный и кинозал, художественная галерея, несколько концертных площадок и помещений для проведения разного рода творческих мероприятий, библиотека. Ресторан, кафе, сувенирный магазин…



За этими дверями начинаются э-чудеса...

В музее большинство исторических экспонатов представлены с применением современных технологий: это различные интерактивные доски, стенды и прочие умные гаджеты, которые можно потрогать-покрутить-подвигать. А это значит, что там будет интересно и детям, и взрослым, и физикам, и лирикам, и людям от науки, и желающим просто поглазеть и утолить любопытство.

Мне понравилась установка, напоминающая своей формой летающую тарелку. В ее отсеки кладутся дискеты (настоящий раритет в наше время!). На дискетах записаны музыкальные и киноотрывки, фрагменты телепередач, видеоролики, фотографии, тексты — разного рода аудиовизуальное культурное наследие — с советских времен до наших дней. Нажимая на кнопки, эту информацию можно перемешивать, получая своеобразный ”культурный микс”.



"Школоте не понять"

Стеклянный потолок (для нас — пол) над хранилищем решает сразу несколько задач: все предметы не выставить, ведь их — десятки тысяч, а благодаря этому техническому решению можно пройтись над экспонатами, которые обычно скрыты от глаз посетителей.

Очень любопытный экспонат — экран с картой Эстонии, на котором можно понаблюдать, как во время разных событий — Певческих праздников, больших концертов зарубежных звезд — жители Эстонии стекаются к местам их проведения. Передвижения людей отслеживали через мобильные телефоны.

Запах истории

”Все тексты представлены у нас на эстонском, русском и английском языках. Все они помещены на т.н. э-бумагу, чего раньше никогда и нигде в мире не делали”, — показывает мне Каарел Таранд инновации. Работает это чудо техники так: при входе у работника вы берете карточку, которая переключает язык.

Чтобы прочесть информацию об экспонате, карточку надо приложить к специальному датчику, и язык переключается. Таких экранов в музее — маленьких, средних и больших — более 600. На данный момент в эти устройства загружено более 500 страниц текста на эстонском, русском и английском. (Однако перевод на русский язык пока местами оставляет желать лучшего). Через 2-3 года языков, по словам Таранда, будет 50.



Применение э-бумаги не практике

Буклеты, инфотабло, слайды и субтитры тоже есть на русском. Правда, местами, туда закрадываются ошибки, по большей части грамматические.

Еще один яркий момент, который мне запомнился, — удавшаяся, на мой взгляд, попытка создателей сделать так, чтобы посетитель ощутил себя частью пространства. Например, забравшись под стеклянные купола вы погружаетесь в другой тематический мир, полный необычных звуков, запахов, предметов. Идея купола позволяет ощутить себя в центре представленного сюжета. Под стеклянными сводами — повседневность древних жителей: рыбалка, медицина, садоводство…



Купол, посвященный месту, куда даже "древние эстонские короли" ходили пешком

Хочется, чтобы люди не относились к этому музею предвзято. Это не музей, где рассказывается про оккупацию, он не ”для эстонцев” и не ”про эстонцев”. Уклон там сделан на простую повседневную жизнь всех бывших и настоящих жителей нашей страны и регионов, с которыми они контактировали: как жили, что думали, о чем говорили, что носили, ели-пили. Чему радовались, отчего грустили. Кого любили, кого — нет. Информация предоставлена в виде исторических фактов, реалий и объектов, а также воспоминаний и мнений.



Те самые продукты: привет из ЭССР!

Заслуживают внимания видеоролики, где сто абсолютно разных людей, живущих или живших в Эстонии, рассказывают, что для них значит свобода в широком смысле этого слова. Интересными мне показались бетонные фигуры в форме ”выноски”, как в комиксах: на них проецируются слайды, в которых люди на разных языках высказывают мнения по разным вопросам: бытовым, политическим, социальным, экономическим.



"Выноска"-мнение: Наше русскоязычное население все же по-разному дискриминируется

А еще меня лично порадовала продуманность и стилистическое единство пространства. Чувствуется, что люди, участвовавшие в создании музея, делали это с большой любовью к своему делу, старательно и от души. Кресла при входе — это огромные морские валуны цвета серого воска. Стены — как омытые холодным морем дюны. Даже такой неэстетичный предмет, как вентиляционные трубы, превращен в элемент искусства, напоминающий набегающую на балтийский берег пенную волну.



На этих "камнях" можно сидеть без риска заболеть



Почва для диалога

3 октября прошлого года Delfi писал, что пока информация на официальном сайте есть только на эстонском и английском. Правда, Таранд тогда уверял, что сайт будет переведен на русский, а экскурсии на русском уже есть. По состоянию на 14 января 2017 года русскоязычной версии страницы не наблюдалось. На вопрос о том, когда это будет сделано, представитель музея ответил, что ”когда-нибудь — когда успеют”.



Принт-скрин интернет-странички Эстонского национального музея

”Почему русскоязычный человек должен посетить этот музей?” — поинтересовалась я Таранда.

”Эстонский национальный музей — для всех людей, живущих в Эстонии. Поэтому для нас нет разницы в этническом происхождении. Кроме того, мы освещаем национальные меньшинства и в наших экспозициях: шведы, немцы, русские, финны и другие. В настоящий момент в рамках исследовательской работы мы занимаемся со всеми национальными группами”.



Проекция на стене: уральская языковая семья



В следующем году Эстония будет председательствовать в Евросоюзе, и Эстонский национальный музей надеется получить за счет этого финансовую поддержку. Деньги, по словам Таранда, планируется направить, помимо прочего, и на переводы информации на разные языки. Сейчас же многое держится на чистом энтузиазме: ”Сотрудники работают по вечерам”.

Там, где не справляется политика, культура способна создать почву для диалога и взаимопонимания. Станет ли таким пространством Эстонский национальный музей? Я для себя решила. Советую и вам побывать.



Не зарастет к нему народная тропа...

