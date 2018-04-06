Эколог о планах построить ЦБК под Тарту: миллиард евро и 200 рабочих мест не спасут от возможных рисков

Да, новые рабочие места — серьёзный аргумент в пользу проекта. Понятно, если человеку, потерявшему работу, предстоит выбрать между двумя предложениями: ”работа и раз в месяц неприятный запах на улице” или ”безработица и абсолютно чистый воздух”, то нетрудно догадаться, какой вариант он предпочтёт. Но если это только 200 рабочих мест для города… А университет через два года собирается предложить 500 в строящемся сейчас инфотехнологическом корпусе: в комплекс зданий входят два объекта, один для учёбы и научных исследований, другой — для размещения фирм, ведущих бизнес в области инфотехнологий. Поэтому в дискуссиях на тему ”Быть или не быть под Тарту целлюлозному заводу” следует на основе исследований, проведённых независимыми экспертами, детально обсудить, насколько экономическая польза перевешивает возможные риски в области экологии и качества жизни в городе Тарту и его окрестностях.
Лоток для гигантского кота
Мы подошли с вами к ключевому вопросу, из-за чего, собственно, и разгорелся весь сыр-бор. Угроза попадания в окружающую среду при переработке древесины вредных или нежелательных веществ. Насколько оправданы опасения тартуской общественности и отцов города?
Дело вот в чём. Исследования, которые сейчас ведутся, направлены на то, чтобы выяснить, какие природные концентрации можно было бы ещё поднять в пределах установленных норм. И люди, естественно, думают, что с вводом в эксплуатацию целлюлозного завода качество жизненной среды в городе и в водоёмах не останется на прежнем уровне, а непременно ухудшится. Так, иногда в атмосфере раз в год во время профилактических работ и в период установки завода будут ощущаться зловония. Говорить следует и о том, что, скажем, такая же проблема была в Кехра и в Кохтла-Ярве на старых заводах по переработке горючего сланца, но поставили защитные фильтры и воздух стал чище.
Не могу не спросить, какого рода запах?
Запах сероводорода и других сульфидов.
Вещество с химической формулой H2S уже впечатляет.
У сульфидов вообще едкий запах.
А что может быть ещё хуже, чем H2S?
Ну, как если бы гигантский кот нагадил.
Радужные перспективы вы нам обрисовали.
Но только раз в год, как уже было сказано, в период профилактических работ.
Знаете, мне запомнилось, как о нашем городе отозвалась президент Финляндии Тарья Халонен, посетившая Тарту в 2003 году. Она встречалась с финскими студентами, которые обучались у нас. Тарья Халонен сказала в интервью: ”Мне приятно, что Тарту останется в их памяти как город их юности и молодости”. А какой запомнится эстонская университетская столица туристам, которые будут гостить у нас… в период профилактических работ? И от этого становится грустно.