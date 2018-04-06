06.04.2018, 07:04

Эколог о планах построить ЦБК под Тарту: миллиард евро и 200 рабочих мест не спасут от возможных рисков

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Людмила Шульц, газета
Людмила Шульц, газета "Вестник Тарту"
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Эколог о планах построить ЦБК под Тарту: миллиард евро и 200 рабочих мест не спасут от возможных рисков
Личный архив Эрика Пуура

Жители университетского города сказали решительное ”нет” возведению в Тартуском уезде, в десяти километрах от студенческой столицы, крупного целлюлозного завода. И на уровне общественных организаций, объединений, инициативных групп, и на уровне городской власти. ”Причина такой негативной реакции, — считает учёный-эколог Эрик Пуура, — в недостаточной информированности местных жителей со стороны строителя завода. Прежде чем принимать решение, надо тщательно изучить риски. А до тех пор — сохранять спокойствие”.

Протестующих активистов из народа и слуг народа не прельстили ни миллиардная инвестиция в экономику страны, а значит, и в регион, ни перспектива получить дополнительно почти одну тысячу рабочих мест (200 на самом заводе и 700-800 на предприятиях единой технологической цепочки).

7 марта после семичасового обсуждения депутаты единогласно (что крайне редко бывает в Тартуском горсобрании) приняли такое решение: инициированное правительством в мае прошлого года составление специальной планировки для строительства самого современного в Европе деревообрабатывающего предприятия необходимо прекратить. Причина — серьезный риск загрязнения окружающей среды.

И что дальше? Какие нюансы на подготовительном этапе не учел потенциальный инвестор — компания Est-For Invest, какие, возможно, промахи были допущены? В интервью нашему газете "Вестник Тарту" ученый-эколог, проректор по развитию Тартуского университета Эрик Пуура сказал следующее:

”Целлюлозный завод, который собираются возвести на берегу Суур-Эмайыги, сейчас, пожалуй, одна из самых обсуждаемых в обществе тем. К сожалению, много спекуляций, люди теряют ориентиры, где мы находимся и куда идём. И дело тут не так уж в политике. Многие говорят, мол, в преддверии выборов партии стремятся как можно больше избирателей привлечь на свою сторону. Но, смотрите, в Тартуском горсобрании депутаты всех представленных там фракций были против строительства вблизи Тарту промышленного гиганта.

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Семь раз отмерь

Когда только начинался проект, я посоветовал будущим инвесторам изучить подходящие территории вблизи водоёмов в Пярну, Пярнуском уезде, Ида-Вируском уезде. И в том случае, если для себя они уже определились с местонахождением завода. Например, в Финляндии, Швеции — по-моему, это даже регулируется законодательными актами — при строительстве атомной электростанции рассматриваются до четырёх-шести возможных вариантов размещения запланированного объекта, то есть ведутся исследования на всей территории страны.

А как получилось в Эстонии с целлюлозным заводом? Компания-инвестор остановилась на одном, наиболее выгодном для неё в экономическом плане месте: река, близость железной и шоссейной дорог, наличие сырья, рабочей силы и так далее, о чём и было заявлено во всеуслышание. А общественность и местные власти восприняли предварительный план как готовое окончательное решение. Если бы вы спросили сейчас у меня: ”Что будет, к чему мы придём?” Я даже не знал бы, что вам ответить…”

В таком случае говорят: поживём — увидим. Да, если бы тартусцы почувствовали, что у них есть конкуренты в других городах и уездах, то, наверное, не спешили бы со столь категоричными выводами. 1 миллиард евро — внушительная инвестиция в экономику и города, и уезда. Важен также и социальный фактор: завод обещает предоставить работу 200 человекам, и в основном специалистам с высшим образованием. Уровень безработицы в Тарту в два раза ниже, чем по стране — 3,4 %, но за этой цифрой стоят реальные люди, многие из них кормильцы семьи.

Да, новые рабочие места — серьёзный аргумент в пользу проекта. Понятно, если человеку, потерявшему работу, предстоит выбрать между двумя предложениями: ”работа и раз в месяц неприятный запах на улице” или ”безработица и абсолютно чистый воздух”, то нетрудно догадаться, какой вариант он предпочтёт. Но если это только 200 рабочих мест для города… А университет через два года собирается предложить 500 в строящемся сейчас инфотехнологическом корпусе: в комплекс зданий входят два объекта, один для учёбы и научных исследований, другой — для размещения фирм, ведущих бизнес в области инфотехнологий. Поэтому в дискуссиях на тему ”Быть или не быть под Тарту целлюлозному заводу” следует на основе исследований, проведённых независимыми экспертами, детально обсудить, насколько экономическая польза перевешивает возможные риски в области экологии и качества жизни в городе Тарту и его окрестностях.

Лоток для гигантского кота

Мы подошли с вами к ключевому вопросу, из-за чего, собственно, и разгорелся весь сыр-бор. Угроза попадания в окружающую среду при переработке древесины вредных или нежелательных веществ. Насколько оправданы опасения тартуской общественности и отцов города?

Дело вот в чём. Исследования, которые сейчас ведутся, направлены на то, чтобы выяснить, какие природные концентрации можно было бы ещё поднять в пределах установленных норм. И люди, естественно, думают, что с вводом в эксплуатацию целлюлозного завода качество жизненной среды в городе и в водоёмах не останется на прежнем уровне, а непременно ухудшится. Так, иногда в атмосфере раз в год во время профилактических работ и в период установки завода будут ощущаться зловония. Говорить следует и о том, что, скажем, такая же проблема была в Кехра и в Кохтла-Ярве на старых заводах по переработке горючего сланца, но поставили защитные фильтры и воздух стал чище.

Не могу не спросить, какого рода запах?

Запах сероводорода и других сульфидов.

Вещество с химической формулой H2S уже впечатляет.

У сульфидов вообще едкий запах.

А что может быть ещё хуже, чем H2S?

Ну, как если бы гигантский кот нагадил.

Радужные перспективы вы нам обрисовали.

Но только раз в год, как уже было сказано, в период профилактических работ.

Знаете, мне запомнилось, как о нашем городе отозвалась президент Финляндии Тарья Халонен, посетившая Тарту в 2003 году. Она встречалась с финскими студентами, которые обучались у нас. Тарья Халонен сказала в интервью: ”Мне приятно, что Тарту останется в их памяти как город их юности и молодости”. А какой запомнится эстонская университетская столица туристам, которые будут гостить у нас… в период профилактических работ? И от этого становится грустно.

Надо тщательно изучить возможные риски задолго до возведения завода, а потом принимать решение, быть или не быть целлюлозному заводу вблизи Тарту. Сейчас накал страстей высок, эмоции выплёскиваются через край. Я процитирую Карлсона: ”Спокойствие, только спокойствие”.

С ученым-экологом, проректором Тартуского университета Эриком Пуура беседовала Людмила Шульц

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