Эколог о планах построить ЦБК под Тарту: миллиард евро и 200 рабочих мест не спасут от возможных рисков

И что дальше? Какие нюансы на подготовительном этапе не учел потенциальный инвестор — компания Est-For Invest, какие, возможно, промахи были допущены? В интервью нашему газете "Вестник Тарту" ученый-эколог, проректор по развитию Тартуского университета Эрик Пуура сказал следующее:

”Целлюлозный завод, который собираются возвести на берегу Суур-Эмайыги, сейчас, пожалуй, одна из самых обсуждаемых в обществе тем. К сожалению, много спекуляций, люди теряют ориентиры, где мы находимся и куда идём. И дело тут не так уж в политике. Многие говорят, мол, в преддверии выборов партии стремятся как можно больше избирателей привлечь на свою сторону. Но, смотрите, в Тартуском горсобрании депутаты всех представленных там фракций были против строительства вблизи Тарту промышленного гиганта.

Семь раз отмерь

Когда только начинался проект, я посоветовал будущим инвесторам изучить подходящие территории вблизи водоёмов в Пярну, Пярнуском уезде, Ида-Вируском уезде. И в том случае, если для себя они уже определились с местонахождением завода. Например, в Финляндии, Швеции — по-моему, это даже регулируется законодательными актами — при строительстве атомной электростанции рассматриваются до четырёх-шести возможных вариантов размещения запланированного объекта, то есть ведутся исследования на всей территории страны.

А как получилось в Эстонии с целлюлозным заводом? Компания-инвестор остановилась на одном, наиболее выгодном для неё в экономическом плане месте: река, близость железной и шоссейной дорог, наличие сырья, рабочей силы и так далее, о чём и было заявлено во всеуслышание. А общественность и местные власти восприняли предварительный план как готовое окончательное решение. Если бы вы спросили сейчас у меня: ”Что будет, к чему мы придём?” Я даже не знал бы, что вам ответить…”

В таком случае говорят: поживём — увидим. Да, если бы тартусцы почувствовали, что у них есть конкуренты в других городах и уездах, то, наверное, не спешили бы со столь категоричными выводами. 1 миллиард евро — внушительная инвестиция в экономику и города, и уезда. Важен также и социальный фактор: завод обещает предоставить работу 200 человекам, и в основном специалистам с высшим образованием. Уровень безработицы в Тарту в два раза ниже, чем по стране — 3,4 %, но за этой цифрой стоят реальные люди, многие из них кормильцы семьи.