23.10.2018, 10:45

Целевой фонд для семей Эстонии, или Поддержим и "большинства"


Марек Юргенсон, старейшина Хааберсти
Марек Юргенсон, старейшина Хааберсти
 
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Целевой фонд для семей Эстонии, или Поддержим и "больш<em>и</em>нства"
Фото: управа Хааберсти

Распределение так называемых крышевых денег вызвали в этом году у общественности и в политических кулуарах много полемики. Дело приняло даже трагикомические обороты.

Известный ранее своей щедростью при раздаче крышевых денег Маргус Цахна и возглавляемая им политическая группа подали заявление в прокуратуру на предмет выяснения, нет ли криминальной подоплёки в направлении средств для НКО и в регионы.

Оставим это как есть. Считаю, что решение партии Исамаа направить средства, в размере полумиллиона евро для создания целевого фонда для семей Эстонии, подверглось критике несправедливо. Нельзя сразу отвергать хорошие идеи только потому, что Исамаа из-за политических рокировок растеряла сторонников. Некоторые действия партии, теряющей политический вес, заслуживают признания, а не критики. Мое утверждение действует только в случае, если целевой фонд на самом деле заработает. Сомневаться же в работе учреждения заранее является глупым и неблагожелательным.

Для чего нужен целевой фонд?

Прежде всего для того, чтобы была структура, которая систематически и на государственном уровне поднимала вопрос сохранения и поддержки семей в Эстонии и обращала взоры общественности к этой теме. Это необходимо также в связи с тем, что многие госслужащие, например, советники министерства социальных дел, а также армия специалистов, в данный момент все свои силы бросили на поддержку актуальности темы меньшинств. А для работы над скучной темой традиционной семьи у них просто нет времени. Ведь как интригующе звучит тема семьи в контексте двух бородатых пап, у которых растёт чудесный малыш.

Позволю высказаться, что настоящая семья, воспроизводящее население, состоит из разнополой пары. И у них тоже есть свои радости и горести. Именно этими вопросами должен заниматься целевой фонд, чтобы общественность снова обратила свой взгляд на обыкновенную семью Эстонии.

Частью целевого фонда должны стать выработка инициатив упрощающих жизнь семей, их защита в политических кругах и на законодательном уровне. Это большая и важная работа, начать можно, например, с понижения подоходного налога на товары для детей, а в идеале добиться нулевой ставки налога на детские товары. Ситуация, когда детские товары и товары класса люкс имеют одинаковую ставку подоходного налога, выглядит абсурдной. Почему-то книги и билеты в театр имеют более низкую налоговую нагрузку. Дети — часть культурного наследия и жизнеспособности народа. Почему же покупки для детей облагаются дополнительным бременем.

Целью фонда должно стать сотрудничество с авторами учебников, чтобы они в погоне за новшествами не забывали о бытие мира и бессмертных ценностях, красоте материнства и ответственности отцовства, а тема секса и рождения детей рассматривалась прежде всего в контексте любви. В конце концов, фонд мог бы координировать работу разных союзов семей, чтобы их голос стал более значимым.

Мы не все еще сделали для поддержки молодых семей, особенно для многодетных семей. Да, в последнее время выросли детские пособия, родительская зарплата даёт возможность дольше оставаться с ребенком. Питание в детских садах Таллинна и в регионах бесплатное, все же можно подискутировать об отмене платы за место в детском саду. Если для нас является само собой разумеющимся бесплатное школьное образование, то стоит задуматься и о бесплатном месте в детском саду.

Это только некоторые мысли по поводу того, что можно сделать для семей. Для разработки подобных предложений, а так же их систематизации и нужен целевой фонд семей Эстонии. Крикуны могли бы учесть, что выделенные для создания целевого фонда полмиллиона евро пойдут на более разумные цели, чем потраченные, например, на кампанию ”различия обогащают” или ”резинка — это секс” сотни тысяч из средств налогоплательщиков.

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