Целевой фонд для семей Эстонии, или Поддержим и "большинства"

Известный ранее своей щедростью при раздаче крышевых денег Маргус Цахна и возглавляемая им политическая группа подали заявление в прокуратуру на предмет выяснения, нет ли криминальной подоплёки в направлении средств для НКО и в регионы.

Оставим это как есть. Считаю, что решение партии Исамаа направить средства, в размере полумиллиона евро для создания целевого фонда для семей Эстонии, подверглось критике несправедливо. Нельзя сразу отвергать хорошие идеи только потому, что Исамаа из-за политических рокировок растеряла сторонников. Некоторые действия партии, теряющей политический вес, заслуживают признания, а не критики. Мое утверждение действует только в случае, если целевой фонд на самом деле заработает. Сомневаться же в работе учреждения заранее является глупым и неблагожелательным.

Для чего нужен целевой фонд?

Прежде всего для того, чтобы была структура, которая систематически и на государственном уровне поднимала вопрос сохранения и поддержки семей в Эстонии и обращала взоры общественности к этой теме. Это необходимо также в связи с тем, что многие госслужащие, например, советники министерства социальных дел, а также армия специалистов, в данный момент все свои силы бросили на поддержку актуальности темы меньшинств. А для работы над скучной темой традиционной семьи у них просто нет времени. Ведь как интригующе звучит тема семьи в контексте двух бородатых пап, у которых растёт чудесный малыш.

Позволю высказаться, что настоящая семья, воспроизводящее население, состоит из разнополой пары. И у них тоже есть свои радости и горести. Именно этими вопросами должен заниматься целевой фонд, чтобы общественность снова обратила свой взгляд на обыкновенную семью Эстонии.