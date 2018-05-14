”Я уверена и в себе, и в своей попе!” Победительница конкурса красоты среди полных: людям с лишним весом надо менять свою психологию

– Это не часть тела, а пресловутая энергетика. У меня она есть. Энергетика не зависит от внешних параметров, она зависит от уверенности в себе, поэтому женщина должна себя любить. Правда, когда я пытаюсь внушить это полным женщинам, они меня не слышат! Они говорят, что мне просто повезло, что это планеты так встали, что я нравлюсь мужчинам, а обычно мужчины предпочитают худышек. Из-за этой неуверенности в себе, наличия кучи комплексов толстушкам часто кажется, что все над ними насмехаются, хотят побольнее уколоть.

А еще полные люди — прямо как дети — очень мнительны и обидчивы и в каждом слове, совете ищут повод для обиды. Если полной женщине рассказать о каком-то диетическом продукте, она решит, что это намек на ее пышные формы, а вот худая женщина примет эту информацию так, как надо. Более того: пока худая женщина начнет бегать по магазинам в поисках этого продукта, полная расскажет всем, как сильно ее в очередной раз обидели, намекнув на лишний вес, и чтобы убрать стресс, купит себе тортик. Конечно, так поступают далеко не все полные женщины, я сейчас просто обобщаю и даже немного преувеличиваю. Но в целом все именно так! Поэтому я и говорю: уверенность в себе очень важна, чтобы сначала не обижаться там, где не нужно, а затем не заедать обиду сладким и не увеличивать свой вес.

Я жалобам не верю!

– А как вы реагируете, когда полная женщина жалуется вам, что ей в очередной раз посоветовали меньше есть?

– Бестактность — это, конечно, плохо, но в целом я не поддержу разговоры о том, как ее обидели и не стану сочувствовать. Более того, я скажу: ”Вам действительно пора худеть!”

– Жестко!

– Если речь идет о человеке, который набрал вес из-за болезни или перенесенной операции, то это одно, таким я сочувствую. Но вот остальные полные дамы от меня сочувствия не дождутся. Если лишний вес им мешает, то есть делает их обидчивыми или влияет на здоровье, то его однозначно надо снижать. И для этого надо действительно меньше есть. Но полные женщины, как правило, считают, что они и так очень мало едят и во всем себя ограничивают.

Например, женщина может так рассказать мне о своем питании: ”С утра я съела всего один бутерброд с сыром, пока ехала на работу, нашла в сумке конфетку и съела ее, затем перекусила пакетом с сухофруктами, потом пошла на обед, затем снова перекусила и уж потом приступила к ужину. А перед сном я выпила чай с двумя маленькими печенюшками!” Но ведь это же уйма еды, уйма калорий. Но женщина уверена, что она в течение дня ”ничего не ела”. Простите, что я снова о себе, но я начала правильно питаться — то есть замечать абсолютно все, что тяну в рот, — лишь во время второй беременности. Я очень не хотела вновь набрать 20 килограммов и потому пошла к диетологу. В результате за девять месяцев я набрала всего четыре килограмма, из них 3500 весила моя вторая дочка.

– Вы думаете, что именно неправильный рацион вызывает лишний вес?

– Да, а также неумение себе отказывать. Внутри полного человека часто живет разбалованный ребенок, который привык получать все, что ему хочется. Хочет тортик — берет его, хочет пирожок — ест. И нет никакого внутреннего контроля. Недополученные эмоции также влияют на питание. Если женщина страдает от недостатка внимания, любви, она может получить эти эмоции, когда любит сама себя — то есть вкусно себя кормит, причем дает себе еду в больших количествах. Получается замкнутый круг. На полную и неуверенную в себе женщину, энергетика которой выключена, не смотрят мужчины, она переживает, кормит себя и еще больше полнеет. И третья причина болезненной полноты — малоподвижный образ жизни, так сказать, ”сидячая работа”. Я заметила, что многие бухгалтеры и финансовые работники имеют лишний вес. Но как раз у представителей этих профессий очень хорошо получается худеть, так как они быстро овладевают системой правильного питания.

Модель plus size

– Как вы попали в модели?

– Случайно! Когда я работала в Италии продавцом бутика Max Mara, руководство магазина предложило мне подработать еще и моделью, сфотографироваться в вещах этой фирмы. Я согласилась, потом посыпались еще заказы на фотосъемки одежды для женщин с большими размерами.

Главное условие — ее размер не должен быть ниже 42-го, больше — можно, меньше — нет. Но надо понимать: даже в этом бизнесе ”больше тела — не значит лучше”! К тому же даже большое тело должно быть подтянутым, а не дряблым. Сейчас все быстро меняется и в наших краях, с каждым днем модели plus size получают все больше заказов. Но, конечно, с Москвой этот бизнес несравним, там девушки больших размеров имеют работу каждый день — то фотосъемку, то показ одежды.

– Вы покупаете одежду, которая вас стройнит?

– Нет, я покупаю одежду, которая мне идет по многим параметрам. Если единственный плюс одежды в том, что она меня стройнит, я ее не куплю. Однако если одежда будет визуально прибавлять мне килограммы, то я ее тоже не куплю, даже если в остальном у наряда масса достоинств.

– Что полным женщинам следует выбросить из своего гардероба?

– Три их самые любимые вещи: черную одежду, облегающие свитерки и лосины. Лосины — это мрак и кошмар для полной женщины, но почему-то полные дамы очень любят эту часть гардероба, особенно вкупе с туникой. Обтягивающие вещи подчеркивают все несовершенства фигуры, так что о них надо забыть. Ну а черный цвет, хоть и стройнит, но часто просто не идет. К тому же он мрачный, к женщине, одетой во все черное, мужчины не потянутся.

– Какие еще ошибки совершают полные дамы?

– Они не носят платья и каблуки. Видимо, думают, что на них из-за полноты никто не будет смотреть, а значит, надо выбирать более удобную одежду. Но я призываю изменить мышление и надевать и платья, и красивую обувь на каблуке!