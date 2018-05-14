14.05.2018, 11:40

”Я уверена и в себе, и в своей попе!” Победительница конкурса красоты среди полных: людям с лишним весом надо менять свою психологию

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Ольга Вахтина
Ольга Вахтина
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”Я уверена и в себе, и в своей попе!” Победительница конкурса красоты среди полных: людям с лишним весом надо менять свою психологию
МК-Эстония

В нашу рубрику ”Слуховое окно” пришло несколько писем от полных женщин, которые жаловались на унижения со стороны более стройных граждан и даже просили принять закон о запрете дискриминации людей в теле. Наша собеседница — модель plus size и ”Мисс Россия — 2018” среди корпулентных дам Катерина Строгонова своими размерами гордится. Более того, она уверена: нет никакой дискриминации полных. На самом деле мужчинам такие женщины очень нравятся, а тот, кто думает иначе, просто имеет комплексы, которые надо устранять, пишет "МК-Эстония".

Мы встретились с Катериной в кафе. Она заказала официанту малокалорийный овощной салат с орешками и свежевыжатый сок. Если бы такой обед заказала худенькая девушка-модель, то мы бы не удивились. Но Катя — девушка не обычная, она зарабатывает на своих пышных формах. Неужели она, как и все современные барышни, тоже стремится похудеть?

– Нет, худеть я точно не хочу! — улыбнулась Катерина. — За время конкурса красоты в Москве потеряла четыре килограмма, но отнеслась к этому абсолютно нейтрально, без радости и без грусти. А вот если бы я похудела на 10 кг, то это было бы поводом для огорчения.

– Может быть, вы хотите еще пополнеть?

– Ни в коем случае! Вы поймите: модель рlus size — это не заплывшая жирком тушка. Для того чтобы сохранить красивые пропорции (сейчас у меня 110–82–112 при росте 170 см), нужно не сгонять килограммы, а работать в спортзале. Что касается еды, то я ем все, что мне нравится. По счастью, мне нравятся полезные продукты: овощи, фрукты, мед, орехи. Иногда могу с удовольствием съесть что-то калорийное, например, в Москве я съела хачапури. Но вообще-то я думаю, что полнота зависит не столько от еды, сколько от образа жизни. Полные люди обычно мало двигаются, в ”свет” не выходят, прогулок не любят и из-за этого набирают вес.

– А вас саму никогда не упрекали за лишний вес, не строили догадок, что ваша полнота — следствие неправильного образа жизни?

ТОП

– Конечно, я тоже время от времени подвергаюсь подобным нападкам. Когда в журналах выходят интервью со мной — как с моделью большого размера — многие люди в комментариях пишут, что я жирная, что полнота — это уродство, что я пропагандирую нездоровую красоту и образ жизни. Меня эти слова абсолютно не задевают и уж точно не заставляют сидеть дома. Но буду справедливой — ровно 50% комментариев абсолютно другие по содержанию. Очень многие мужчины пишут, что я их идеал красоты. И мне тоже кажется, что я — красивая. Если бы я весила 150 кг, то еще могла бы задуматься о справедливости негативных комментариев в мой адрес, а так…

– Вы всегда чувствовали себя красавицей?

– Нет, ну что вы! В 2000-х годах, когда мне было 15 лет и в моде был героиновый шик и очень худые модели, я на какое-то время поверила, что я — толстая, раз так от них отличаюсь. Но это продолжалось недолго. Мальчики, а позже мужчины всегда проявляли ко мне повышенное внимание, поэтому очень быстро я пришла к мнению, что с моей фигурой не только все в порядке, а даже больше — я хороша собой. Правда, справедливости ради скажу: у меня никогда не было ”спасательного круга” на животе. Именно он, а не лишние килограммы, равномерно распределенные по телу, больше всего портят женскую фигуру.
И тут она сказала: ”У нее ж**а толстая!”

– В первый раз я создала семью очень рано — в 18 лет, и для мужа я была любовью с первого взгляда, — продолжает Катерина. — И даже после того, как родила дочку и за беременность набрала 20 килограммов, его все во мне устраивало. А раз так, то и меня тоже все продолжало в себе устраивать. Мой второй муж вообще любитель кустодиевской красоты, худые женщины для него не существуют. Да и вообще — вокруг полным-полно мужчин, которым нравятся женщины в теле. Но не все мужчины умеют правильно выразить свое восхищение, и, возможно, те слова, которые они подбирают для выражения своих чувств, некоторых полных женщин больно задевают. Недавно я была в Москве, во время завтрака ко мне подошел администратор ресторана и сказал: ”Вы хоть и толстушка, но такая крутая!” Ну да, он назвал меня толстушкой, ну и что? Я сама знаю, что я не худенькая. А вот восхищение в его голосе значило гораздо больше, чем слова!

В Италии, где я достаточно долго жила, я все время существовала в окружении восхищенных мужских взглядов. И со мной знакомились везде — не только на улице, но и на пляже, когда моя фигура не была прикрытой правильно подобранной одеждой.

– Так может, нашим мужчинам больше нравятся стройные женщины?

– Может это прозвучит не скромно, но я так не думаю! Я недавно была на радио, передача транслировалась через интернет, и слушатели могли не только слышать, но и видеть меня, а также другую участницу радиопередачи — худенькую модель, весьма красивую девушку. Одновременно проводился опрос слушателей, кто из нас им больше нравится, большинство мужчин звонили и высказывались в мою пользу. Так что не надо думать, что нашим мужчинам нравятся только худышки, это далеко не так! А вот некоторых стройных женщин такое внимание мужчин к полным дамам очень раздражает и даже обижает.

Вот недавний пример. Я шла по улице, навстречу мне — парочка. Увидев меня, мужчина развернулся и стал смотреть мне вслед. А его худенькая девушка, заметив такой интерес своего мужчины к полной женщине, страшно на это разозлилась и начала кричать на всю улицу: ”Что ты смотришь на нее, не видишь, что ли, что у нее ж**а толстая?” Мужчина игнорировал вопли своей спутницы и продолжал на меня смотреть. Не хочу сказать, что именно я его привлекла. Его привлекли формы, которые есть у многих полных женщин. Что касается меня, то слова девушки меня абсолютно не обидели, я в себе уверена и в своей попе тоже.

И еще один момент. Я заметила, что из-за современных стандартов красоты, согласно которым красивая женщина — это худая женщина, многие мужчины стесняются демонстрировать свой истинный вкус. Они либо встречаются с худыми девушками, хотя мечтают о полных, либо женятся на полных, но стесняются вывести свою полную жену в свет. Ну а как же — коллеги же не поймут, почему успешный сотрудник женился на полной даме. Впрочем, иногда мужчина не хочет появляться со своей полной подругой в обществе потому, что она себя просто запустила. Полнота и запускание себя — вещи абсолютно разные.

Фальшивая дискриминация

– Катя, признайтесь: полные женщины завидуют вашему успеху у мужчин?

– Скорее, они его не понимают. Они сами себя красивыми не считают, так как уверены: женщина не может считаться красивой, если у нее есть лишние килограммы. Поэтому полные женщины никак не могут понять, как так можно: иметь лишний вес и не убиваться из-за него, а, наоборот, чувствовать себя красивой, быть уверенной в себе. Знакомая моей мамы, довольно полная женщина, когда узнала о том, что я выиграла конкурс красоты, прокомментировала это так: ”Ну, умора какая-то!” Мне жаль тех женщин, которые из-за лишнего веса не чувствуют себя привлекательными и из-за этого не получают внимание от мужчин. Меня такая жизнь страшит.

– Как вам кажется, какая часть вашего тела больше всего привлекает мужское внимание?

– Это не часть тела, а пресловутая энергетика. У меня она есть. Энергетика не зависит от внешних параметров, она зависит от уверенности в себе, поэтому женщина должна себя любить. Правда, когда я пытаюсь внушить это полным женщинам, они меня не слышат! Они говорят, что мне просто повезло, что это планеты так встали, что я нравлюсь мужчинам, а обычно мужчины предпочитают худышек. Из-за этой неуверенности в себе, наличия кучи комплексов толстушкам часто кажется, что все над ними насмехаются, хотят побольнее уколоть.

А еще полные люди — прямо как дети — очень мнительны и обидчивы и в каждом слове, совете ищут повод для обиды. Если полной женщине рассказать о каком-то диетическом продукте, она решит, что это намек на ее пышные формы, а вот худая женщина примет эту информацию так, как надо. Более того: пока худая женщина начнет бегать по магазинам в поисках этого продукта, полная расскажет всем, как сильно ее в очередной раз обидели, намекнув на лишний вес, и чтобы убрать стресс, купит себе тортик. Конечно, так поступают далеко не все полные женщины, я сейчас просто обобщаю и даже немного преувеличиваю. Но в целом все именно так! Поэтому я и говорю: уверенность в себе очень важна, чтобы сначала не обижаться там, где не нужно, а затем не заедать обиду сладким и не увеличивать свой вес.

Я жалобам не верю!

– А как вы реагируете, когда полная женщина жалуется вам, что ей в очередной раз посоветовали меньше есть?

– Бестактность — это, конечно, плохо, но в целом я не поддержу разговоры о том, как ее обидели и не стану сочувствовать. Более того, я скажу: ”Вам действительно пора худеть!”

– Жестко!

– Если речь идет о человеке, который набрал вес из-за болезни или перенесенной операции, то это одно, таким я сочувствую. Но вот остальные полные дамы от меня сочувствия не дождутся. Если лишний вес им мешает, то есть делает их обидчивыми или влияет на здоровье, то его однозначно надо снижать. И для этого надо действительно меньше есть. Но полные женщины, как правило, считают, что они и так очень мало едят и во всем себя ограничивают.

Например, женщина может так рассказать мне о своем питании: ”С утра я съела всего один бутерброд с сыром, пока ехала на работу, нашла в сумке конфетку и съела ее, затем перекусила пакетом с сухофруктами, потом пошла на обед, затем снова перекусила и уж потом приступила к ужину. А перед сном я выпила чай с двумя маленькими печенюшками!” Но ведь это же уйма еды, уйма калорий. Но женщина уверена, что она в течение дня ”ничего не ела”. Простите, что я снова о себе, но я начала правильно питаться — то есть замечать абсолютно все, что тяну в рот, — лишь во время второй беременности. Я очень не хотела вновь набрать 20 килограммов и потому пошла к диетологу. В результате за девять месяцев я набрала всего четыре килограмма, из них 3500 весила моя вторая дочка.

– Вы думаете, что именно неправильный рацион вызывает лишний вес?

– Да, а также неумение себе отказывать. Внутри полного человека часто живет разбалованный ребенок, который привык получать все, что ему хочется. Хочет тортик — берет его, хочет пирожок — ест. И нет никакого внутреннего контроля. Недополученные эмоции также влияют на питание. Если женщина страдает от недостатка внимания, любви, она может получить эти эмоции, когда любит сама себя — то есть вкусно себя кормит, причем дает себе еду в больших количествах. Получается замкнутый круг. На полную и неуверенную в себе женщину, энергетика которой выключена, не смотрят мужчины, она переживает, кормит себя и еще больше полнеет. И третья причина болезненной полноты — малоподвижный образ жизни, так сказать, ”сидячая работа”. Я заметила, что многие бухгалтеры и финансовые работники имеют лишний вес. Но как раз у представителей этих профессий очень хорошо получается худеть, так как они быстро овладевают системой правильного питания.

Модель plus size

– Как вы попали в модели?

– Случайно! Когда я работала в Италии продавцом бутика Max Mara, руководство магазина предложило мне подработать еще и моделью, сфотографироваться в вещах этой фирмы. Я согласилась, потом посыпались еще заказы на фотосъемки одежды для женщин с большими размерами.

Главное условие — ее размер не должен быть ниже 42-го, больше — можно, меньше — нет. Но надо понимать: даже в этом бизнесе ”больше тела — не значит лучше”! К тому же даже большое тело должно быть подтянутым, а не дряблым. Сейчас все быстро меняется и в наших краях, с каждым днем модели plus size получают все больше заказов. Но, конечно, с Москвой этот бизнес несравним, там девушки больших размеров имеют работу каждый день — то фотосъемку, то показ одежды.

– Вы покупаете одежду, которая вас стройнит?

– Нет, я покупаю одежду, которая мне идет по многим параметрам. Если единственный плюс одежды в том, что она меня стройнит, я ее не куплю. Однако если одежда будет визуально прибавлять мне килограммы, то я ее тоже не куплю, даже если в остальном у наряда масса достоинств.

– Что полным женщинам следует выбросить из своего гардероба?

– Три их самые любимые вещи: черную одежду, облегающие свитерки и лосины. Лосины — это мрак и кошмар для полной женщины, но почему-то полные дамы очень любят эту часть гардероба, особенно вкупе с туникой. Обтягивающие вещи подчеркивают все несовершенства фигуры, так что о них надо забыть. Ну а черный цвет, хоть и стройнит, но часто просто не идет. К тому же он мрачный, к женщине, одетой во все черное, мужчины не потянутся.

– Какие еще ошибки совершают полные дамы?

– Они не носят платья и каблуки. Видимо, думают, что на них из-за полноты никто не будет смотреть, а значит, надо выбирать более удобную одежду. Но я призываю изменить мышление и надевать и платья, и красивую обувь на каблуке!

"МК Эстония"
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