Выбираем лучший тертый сыр, который идеально подойдет для запекания

Тертым сыром на магазинных полках никого уже не удивишь — это удобно, экономит кучу времени, кроме того, на выбор огромное количество разновидностей, будь то привычный эстонский сыр или же копченый сааремааский. Или же то, что мы сейчас будем проверять — тертые сыры, предназначенные для запекания, пишет "МК-Эстония".

Разновидностей тертого сыра много, различаются и его качества — вкус, состав, плавление и так далее. Мы выбрали тертый сыр для пиццы. Разумеется, его можно использовать не только для пиццы, как можно подумать, глядя на название. Взять хотя бы мясо по-французски — трудно найти семью, которая не слышала бы про этот универсальный рецепт. Поэтому мы проверяли именно сыры для запекания, но на большинстве упаковок почему-то так прямо и написано: тертый сыр для пиццы. Или топинг для пиццы. Или просто: ”пицца-пицца”.

Но, повторимся, укрывать для последующего запекания шапкой из тертого сыра можно что угодно. Итальянцы, к примеру, не слишком любят жирную и тяжелую пищу, предпочитая всевозможные пиццы, на которые как раз и идет сверху сыр. И сыр для пиццы немного отличается от остальных. Потому что для покрытия нужен не стандартный — ароматный и достаточно соленый, а куда более нейтральный. Поэтому для таких покрытий в Италии используют классическую и привычную моцареллу, которая как раз обладает не слишком ярко выраженным вкусом и ароматом.

Традиционно моцареллу, предназначенную для пиццы, нарезают кружочками — сыр молодой, очень мягкий, и натереть его на терке нереально. Правда, есть более твердые разновидности этого сыра, они фасуются в вакуумные упаковки, и вот как раз их удобно использовать при разного рода выпечке, чем и пользуются производители.

Однако в Эстонии сыром для пиццы могут назвать что угодно, поэтому было вдвойне интересно посмотреть, что скрывается в упаковках.

Остатки сладки?

Производство тертого сыра ничем не отличается от производства обычного. Процесс абсолютно тот же: сначала молоко нагревается до определенной температуры, затем в него добавляют необходимые ферменты для заквашивания.

После, в зависимости от сорта сыра, методы приготовления расходятся. Тут и добавки, и время вызревания. Например, зрелый сыр требует времени для того, чтобы стать полностью готовым и радовать богатым вкусом, тогда как молодой долго не ждет — его фасуют почти сразу. Правда, хранится он недолго и выраженным вкусом порадовать не может — что идеально для пиццы, потому что он не перебьет вкус других ингредиентов.

Тертый сыр получают, только не удивляйтесь, путем натирания на промышленных терках уже готовых сыров. Считается, что в ход идут остатки от нарезки брусков, предназначенных на продажу цельными, но доподлинно гарантировать это мы не можем: почти все производители сыра, которым мы отправляли запросы, не смогли дать ответы по причине отпусков.

Лишь пресс-секретарь Estover OÜ Ханнес Притс лаконично ответил, что тертый сыр получают путем натирания ”нормального” сыра, никаких остатков и прочего не используют.

”Чтобы избежать слипания стружки, используют в небольших количествах крахмал. Это совершенно безопасно”, — заверил представитель предприятия Estover.

Другие отмолчались. А жаль, потому что, помимо этих интересных моментов, осталось невыясненным также и то, почему тертый сыр в итоге оказывается чуть дешевле своих нарезанных и упакованных аналогов в виде кирпичиков.

Нюансы оценивания

Также любопытен и состав: два производителя позволили себе делать сырные смеси. В равных долях смешивали сыр и некий ”сырный продукт” с участием растительного жира. Это напрямую, кстати, сказывалось на качестве: аромат очень характерный, да и плавился этот сыр хуже остальных. И во все упаковки с натертым сыром были добавлены агенты, препятствующие слипанию, — либо крахмал, либо целлюлоза.

Это совершенно безобидно, как уже было сказано выше, но мы все-таки нашли образец, в котором было зафиксировано стопроцентное присутствие тертого сыра без каких-либо добавок. Так что, оказывается, это возможно.

На оценку мы выбрали пять упаковок с сыром, предназначенным для запекания. Оценивали упаковку — легко ли ее открыть и насколько она удобна, размер стружки — то, что сыр для духовки, вовсе не значит, что нужно упаковывать всевозможный брак, аромат — насколько он ”сырный” и не содержит ли посторонних запахов, а также самое главное — как быстро и красиво сыр запечется. Итого четыре пункта.

Synnove

1,49 €/200г (7,45 €/кг)

Состав: 49% сыр ”эдам”, 49% — аналог (содержит в т. ч. растительный жир, модифицированный крахмал и пищевой краситель), картофельный крахмал.

Упаковка: Неудобно, нужно отрезать.

Размер стружки: Крошки мало, хлопья нормального размера.

Аромат: Характерный сырный.

Корочка: Не получилось.

Оценка: 2/4

Комментарий: На вкус сыр оказался неплохим, но сильно смутило содержание какого-то ”сырного аналога”, причем в серьезной пропорции — практически половина. А в составе аналога растительный жир, модифицированный крахмал и зачем-то краситель. Этим объяснилось такое дву-

цветие сырной стружки в упаковке. При запекании сыр плохо таял и не образовал золотистой корочки. Баллы сняты за отсутствие корочки и неудобство упаковки.

Valio Atleet

1,69 €/200г (8,45 €/кг)

Состав: Сыр, целлюлоза — вещество, препятствующее слеживанию. Без лактозы.

Упаковка: Есть застежка, не нужно напрягаться.

Размер стружки: Мелкая стружка.

Аромат: Очень сырный и нежный

Корочка: Неплохо, хотя плавился хуже, чем моцарелла.

Оценка: 3,5/4

Комментарий: Неплохой образец сыра для тех, кто любит выраженный вкус. Этот сыр обладает выраженным ароматом и вкусом, достаточно классический для нашего потребителя. Если не боитесь, что своей резкостью он забьет тон других ингредиентов — пользуйтесь на здоровье. Этому сыру понадобилось больше времени для того, чтобы запечься, но связано это с тем, что он не такой нежный, как моцарелла. Набирать его удобно, распределять по поверхности тоже. Полбалла убраны за степень плавления — все-таки третье место.

Rainbow

1,45 €/175г (8,29 €/кг)

Состав: 98% моцарелла и картофельный крахмал.

Упаковка: Неудобно, нужно отрезать.

Размер стружки: Довольно длинные волокна.

Аромат: Очень нежный, молочный.

Корочка: Лучший образец. Быстро и красиво.

Оценка: 3/4

Комментарий: На вкус очень пресный нежный сыр. Правда, из-за того, что он уже натерт и достаточно сухой, кажется, что вкус не слишком ”моцарельный”. Тем не менее, это оказался лучший из всех образцов: быстро и красиво расплавился, не добавил блюду никаких посторонних ароматов и вкусов.

X-tra

2,75 €/500г (5,50 €/кг)

Состав: 49% сыр, 49% продукт на растительном жире, крахмал.

Упаковка: Неудобно, нужно разрезать.

Размер стружки: Разнородная стружка, много ”мусора”.

Аромат: Сырный с ощущение какого-то растительного жира.

Корочка: не растаял.

Оценка: 0,5/4

Комментарий: Сухой и невкусный образец, про который и сказать нечего. В духовке дольше всех не таял и не показывал никакого стремления к сотрудничеству. На вкус — печаль. Баллы сняты за упаковку, корочку и аромат. Полбалла за качество волокон. Конечно, вариант очень бюджетный — в полтора раза дешевле остальных. Но, как говорят, англичане, мы не слишком богаты, чтобы покупать дешевые вещи.

Vigala

0,99 €/100г (9,90 €/кг)

Состав: Сыр.

Упаковка: Неудобно, нужно разрезать.

Размер стружки: Довольно длинные волокна.

Аромат: Нежный, молочный.

Корочка при запекании: Отлично.

Оценка: 3/4

Комментарий: Отличный сыр, в составе ничего лишнего, запекся прекрасно, на вкус приятный, аромат очень нежный и сырный. Никаких претензий, кроме упаковки — ее просто так не открыть, нужно подбираться с ножницами. Соответственно, закрыть тоже не получится. По баллам получился одинаковый результат с сыром Rainbow, но Vigala дороже конкурента, а потому первого места не заслужил. Ведь, как говорится, если нет разницы, то зачем платить больше.