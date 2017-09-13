Вопрос читательницы: должна ли я оповещать управу о своем переезде?

В редакцию "МК-Эстонии" поступило письмо от читательницы Надежды.

"Я практически всю жизнь прожила на одном месте, а теперь решила продать свою квартиру и переехать к дочке. Самой уже сложно справляться. Должна ли я оповещать управу о своем переезде, я ведь остаюсь в Таллинне все равно? Если должна, то как мне это сделать?"

Извещение подается в случае поселения лица на новом месте или смене места жительства в Эстонии, при переезде за границу или при переселении в Эстонию из-за границы в течение 30 дней.

Извещение о месте жительства можно представить в районную управу в соответствии с представляемым адресом проживания четырьмя способами: на месте; отправив по почте и приложив к извещению о месте жительства копию страницы удостоверяющего личность документа с личными данными; отправив по электронной почте с цифровой подписью или воспользовавшись электронной услугой регистра народонаселения в информационном портале Eesti.ee.

Если отмеченное в извещении о месте жительства лицо не является владельцем помещения, следует приложить копию документа, подтверждающего право пользования помещением, или разрешение владельца помещения (подпись на извещении или согласие в виде отдельного документа) на внесение данных в регистр народонаселения.