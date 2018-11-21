21.11.2018, 07:20

Вновь неравенство? Для кого "продленка" и кружки по интересам бесплатны, а кому следует платить

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Анастасия Медведева, МК-Эстония
Анастасия Медведева, МК-Эстония
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Вновь неравенство? Для кого "продленка" и кружки по интересам бесплатны, а кому следует платить
Foto: Raivo Tasso

”Почему в русских школах берут деньги, и немалые, и за продленку, и за разные кружки, а во многих эстонских школах эти услуги предоставляют совершенно бесплатно?” — написала в редакцию возмущенная читательница. Однако проверка показала, что информация действительности не соответствует. "МК-Эстония" выяснила, кто и как организует работу группы продленного дня и кружков по интересам в стенах школ.

В своем письме читательница даже назвала конкретные учебные заведения. Например, гимназию Куристику. Источник информации, правда, был не слишком надежным: якобы так ей сказала знакомая, чьи внуки ходят в эту школу.

«А мои внуки в расположенном неподалеку Ласнамяэском русском лицее должны платить за все. Цены же нынче кусаются: если ребенок выбирает какой-то один кружок и несколько дней в неделю остается в продленке, то в сумме получается 70–80 евро в месяц. А если детей двое-трое?» – рассуждает читательница.

Всё прозрачно

Мы обратились в упомяную гимназию Куристику, и выяснилось, что женщину, по всей видимости, ввели в заблуждение. Возможность посещать продленку у учеников школы есть, но за деньги. Все расценки указаны на сайте учебного заведения.
Несколько бесплатных кружков имеется: хор, кружок солистов, драматический, научный, народного танца. Но есть и платные: флейта, искусство, роботехника, иностранный язык, научный. Все спортивные секции тоже платные.

Директор Ыйсмяэского русского лицея Рита Юхансон говорит, что информация подобного рода имеется на сайте любой школы, при желании каждый может ее посмотреть. Бесплатные кружки, по ее словам, действительно могут быть, но это значит, что их организует сама школа, а если помещения арендует какой-то клуб или организация, то там занятия, как правило, за дополнительную плату.

На нашей странице есть вся информация как о бесплатных, так и о платных кружках по интересам, – говорит Рита Юхансон. – Платными являются те, которые организуют спортклубы, арендующие наши помещения, школа не имеет к ним никакого отношения, а качество этих занятий оценивают сами родители».

Аналогичным образом дела обстоят и в других школах, на которые намекалось в письме читательницы.

Бесплатно – только по проекту

Что же касается продленки, то тут цены, если речь о Таллинне, утверждает Департамент образования. В других населенных пунктах – соответствующее ведомство или отдел муниципалитета.

Специалист по связям с общественностью Таллиннского департамента образования Лейни Юриссаар поясняет, что работу групп продленного дня регулирует Закон об основной школе и гимназии, где указано, что директор учебного заведения при согласии владельца школы может организовать продленку для своих учеников. Делается это по предложению попечительского совета.

«При создании таких групп исходят также из требований безопасности и охраны здоровья учеников, а также из общих целей по развитию и деятельности детей в конкретной школе. Учитывается также возраст детей групп продленного дня, их индивидуальные особенности, домашние условия, пожелания родителей и учеников, а также возможности транспорта», – перечисляет Лейни Юриссаар.

Как отмечает специалист, в продленке надо отводить время на выполнение домашних заданий, отдых на свежем воздухе и деятельность по интересам. Составляется программа, которую утверждает директор.

В столичных муниципальных школах взимается почасовая оплата за группы продленного дня. Стоимость – 1 евро в час – утверждена постановлением руководителя Департамента образования.

«Цена является обоснованной: при калькуляции исходили из нижней границы оговоренной законом ставки педагога. Почасовая плата учитывает среднее количество детей в группе (от 16 до 23 учеников) и средней продолжительности работы – от 3 до 5 часов», – поясняет Лейни Юриссаар.

Она подтверждает, что кое-где продленка действительно может быть бесплатной. Но это лишь потому, что данные школы присоединились к специальному проекту.

«Группы продленного дня бесплатны в тех столичных школах, которые участвуют в проекте школы полного дня. Он поддерживается из средств, выделенных государством на организацию деятельности по интересам», – говорит Юриссаар.

Везде по-разному

При этом продленка, даже платная, есть далеко не во всех школах, что тоже вызывает озабоченность родителей, особенно родителей младшеклассников, ведь не все они могут добраться до дома самостоятельно, особенно если речь о первоклашках, чья школа находится вдали от дома.

ТОП

Например, в Таллиннской Тынисмяэской реальной школе дети пришли на торжественное начало учебного года 3 сентября, а уже с 4-го числа, в первый день учебы, была доступна и продленка.

«А в нашей школе продленку открыли только с октября, – сетует мама первоклассника одной из мустамяэских школ. – Уж не знаю, с чем это было связано, но первые недели учебы для родителей вышли непростыми. Приходилось договариваться с другими мамочками – кто в какой день заберет детей из школы и куда отвезет. Каждый день ездить за своим ребенком у меня лично не получалось – работать-то тоже надо».

На данный момент группы продленного дня работают в 28 школах Таллинна, а посещает их в общей сложности 1172 ребенка.

Денег нет? Узнайте про пособия

Что касается кружков по интересам, то бесплатны только те, которые также выиграли конкурс проектов и получили государственную дотацию. Их расходы компенсируются из выделенных на организацию кружков по интересам средств.

Кроме того, стоит помнить, что у родителей есть право ходатайствовать о разных пособиях, зависящих от дохода семьи.

«В том числе частичной компенсации подлежат и расходы на детские увлечения, обучение и занятия спортом. Заявление нужно представить в отдел социального обеспечения того района, где вы прописаны», – заключает Лейни Юриссаар из Департамента образования.

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