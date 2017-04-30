ВИДЕО: Такси Uber alles. Действительно ли так легко зарабатывать извозом?

Действующая уже не первый год на эстонском рынке общественных перевозок фирма Uber предлагает частным лицам подзаработать на своих машинах. Сотрудничество с этой электронной платформой преподносится как возможность иметь дополнительный заработок, совершая поездки на своей машине по свободному графику, и подвозить попутчиков. Никаких наличных, никаких таксометров, плафонов и прочих сложностей. Но у каждой монеты есть оборотная сторона.
Журналист "МК-Эстонии" Оксана Авдеева попыталась выяснить — можно ли заработать в Uber и какие там могут поджидать подводные камни.
"МК Эстония"
Tallinn, Квартира, 69 000 EUR
Saku vald, Дом, 215 000 EUR
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