Удивительное рядом: машины нет, а штрафы — есть

В редакцию "МК-Эстонии" пришло письмо от читательницы Анастасии из Тарту.

"Мы продали машину полгода назад по договору купли-продажи. Покупатель оказался, видимо, не с самыми хорошими намерениями, машину на учет так и не поставил. Нам приходили штрафы, мы сняли автомобиль с учета. А недавно пришло извещение, что машина на парковке в Тарту, и если мы ее до такого-то числа не уберем, то нам назначат штраф 9600 евро. Сказали, что, по закону, могут это сделать. Муж сорвался за этой машиной. Приехал, а ее нет.

Один патруль был вызван, ничего не смог сделать, другой патруль и вовсе не смог приехать. Посмотреть по камерам на парковке, кто забрал автомобиль, никто не может. Полиция сказала писать в угон. А как ее заявлять в угон, если она продана? В итоге написали заявление об угоне, а дело не стали возбуждать, так как нет состава преступления.

Мы пытаемся все вопросы перенаправить к новому хозяину, ведь есть договор купли-продажи, но нам на это отвечают, что мы последние зарегистрированные хозяева, поэтому все штрафы и отправляют нам. У нас никаких контактов с этим парнем нет. А если на этой машине совершат какое-то преступление, это тоже на нас повесят? Звоним в полицию, но те, кто занимается нашим делом, уже трубку не берут. Когда штраф надо выписать, так сразу все готовы. В итоге мы просто не знаем, что и делать".

”Если транспортное средсто продано по договору, то у хозяина, который числится в регистре, есть возможность сообщить в регистр движения об отчуждении транспортного средства, – отвечает главный специалист отдела регистрации транспортных средств Департамента шоссейных дорог Сулев Вилл. – Для этого внесенный в регистр собственник должен предъявить держателю регистра заявление, а также приложить к нему договор о продаже. На основании этих данных в регистр вносится запись об отчуждении транспортного средства, и после пяти дней с момента заключения договора о продаже автомобиль стирается временно из регистра, и его использование не разрешено до постановки на учет”.

На основании ходатайства транспортного средства Департамент шоссейных дорог вносит в регистр соответствующую запись, в которой отмечает и данные нового владельца. Это не запись о смене владельца, в регистре лишь делается отметка о том, что прежний владелец транспортного средства известил держателя регистра о переходе собственности! При извещении об отчуждении автомобиля предъявлять его регистрационное свидетельство не требуется.