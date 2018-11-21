Почему данные в годовых отчетах КТ могут быть неверными и как узнать реальное положение дел в доме?

То, что в доме люди не ходят на собрания, — проблема общая. И то, что председатель или члены правления заранее обходят жильцов, собирая доверенности, тоже встречается повсеместно. Пенсионерам ведь проще подписать бумажку, которую дает им председатель, чем три часа сидеть на собрании и слушать крики, не понимая, что происходит. Люди помоложе тоже ”подмахивают” зачастую, не глядя — у них работа, кредиты, дети и другие заботы, мол, решайте там на собрании все сами.

”Но в нашем доме доверенности не имеют срока годности, — говорит Марина Родионова. — На них так и написано: ”Доверенность вступает в силу …. и не имеет срока окончания действия”. И все написаны на имя нашего нового председателя. На отчетно-перевыборном собрании в 2017 году было 19 человек и 21 доверенность, 14 из них были написаны на председателя. И председатель всеми этими доверенностями за себя и голосовал, чтобы остаться на посту”.

И тут очень скользкий вопрос: ведь при выборе правления человек сам за себя голосовать не может. А если у него доверенности? Одни считают, что доверенностями может, другие считают, что нет. Специалисты же советуют четко прописать этот пункт в уставе: сколько доверенностей может быть на собрании выдано в одни руки (рекомендуется не больше 3–5) и может ли человек голосовать этими доверенностями за свою кандидатуру при выборе в правление или при утверждении отчета ревизионной комиссии или годового финансового отчета (ведь по сути голосование проходит за то, чтобы утвердить результаты его работы).

Ситуация 3: дебет и кредит

Марина Родионова и другие члены инициативной группы очень боятся, что новое правление просто обанкротит дом.

”Если посмотреть последние годовые финансовые отчеты, то видно, что деньги из КТ просто выводят, — убеждена женщина. — Если в 2015 году в графе Raha еще было 258 евро, то в 2016 году там красуется 0! При этом постоянно они списывают в отчетах какие-то деньги, а расходы на рабочую силу из года в год растут, хотя мы ни разу на собрании не обсуждали вопрос, чтобы поднять кому-либо зарплату”.

”Дело в том, что до этого бухгалтерию вели не очень правильно, — поясняет бухгалтер товарищества Вета Рейо. — И финансовые годовые отчеты предыдущим бухгалтером тоже были все эти годы представлены неправильно. По ним нельзя судить о реальном положении дел. Так что на самом деле остаток на счету КТ положительный, деньги в доме есть, просто бухгалтер неверно отражал движение средств”.

Она поясняет, что только первый месяц ведет бухгалтерию в этом доме, но вскоре в счетах собственников квартир каждый месяц будут указаны точные данные: сколько денег поступило, сколько потрачено, какой остаток, так что вопросы должны отпасть.

”Я понимаю, люди волнуются, потому что у них нет информации, — говорит бухгалтер. — Поэтому они додумывают непонятно что. Но всем КТ очень важно доверять ведение дел профессионалам. А как обычно происходит? У кого-то ведет бухгалтерию член правления, у кого-то — кто-то из жильцов дома, у третьих — вообще школьный учитель. Люди экономят, а потом мы и получаем такие вот отчеты. Так что лучше доверять бухгалтерию все же профессионалам — меньше проблем будет”.

Ситуация 4: инициативная группа

Когда в доме долго зреет недовольство, появляется инициативная группа. И самая частая ошибка, которую совершает правление, — это ее игнорирование. Сколько было случаев, когда ”инициаторы” снимали правление. Поэтому первый шаг, если у вас в доме появилась инициативная группа, — встретиться с ними, поговорить, показать документы, выяснить их мотивы и попытаться урегулировать конфликт.

Вот наиболее частые причины, почему образуется инициативная группа: 1) они не доверяют правлению, 2) они хотят тоже быть полезными и помочь, 3) они хотят, чтобы их уважали и их мнение учитывали, 4) они хотят власти. В первых трех случаях помогает разговор и совместный просмотр документов, в четвертом случае можно обсудить, чем человек может быть полезен дому.

”Мы пять лет отвечаем уже на их письма, показываем им выписки со счета и прочие документы, — говорит член правления КТ Раэ, 1, Татьяна Анохина. — Мы заказали по их просьбе аудиторскую проверку. Они всем недовольны. Им всего мало. Глава инициативной группы, Марина Родионова, раньше была председателем, и во время ее правления в доме были многочисленные нарушения, а сам дом был в ужасном состоянии. Так что, похоже, люди просто рвутся обратно к кормушке”.

”Нет, мы просто хотим, чтобы было все по закону, — парирует Марина Родионова и показывает объявления о собрании и протоколы с различными нарушениями. — Пишут, что в ревизионной комиссии — такие-то люди, но когда к ним обращаемся, они отвечают, что они в ревкомиссию не входят. А потом нам представляют на собрании отчет, где красуется их же подпись. И еще нам не нравится и то, что постоянно в объявлениях пишут, что нужно опять на что-то собирать деньги. Все время на что-то не хватает. И даже не обсуждают это, а просто ставят перед фактом”.

Поэтому правлению очень важно всегда грамотно и правильно оформлять документы и прислушиваться к пожеланиям и претензиям жителей дома.

Ситуация 5: сами, все сами