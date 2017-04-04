Объявлена мобилизация добрых сердец и умелых рук

6 мая тысячи жителей Эстонии приступят к очередному этапу совместного благоустройства страны. Традиция наведения красоты и порядка под названием День полезных дел ”Сделаем!” восходит к 2008 году. С тех пор все желающие зарегистрировать свои толоки и те, кто хочет принять участие в добром деле, могут объединяться на сайте www.teemeara.ee/ru. Очередная регистрация уже началась.

Конечно, субботники были испокон веков (кстати, слово ”толока” — прапрадед ”субботника”). И нет, День полезных дел не присваивает себе лавры первопроходцев. ”Сделаем!” планомерно вводит толоки в моду; помогает людям, желающим изменить окружающее пространство к лучшему, делать это организованно и быстро, а также выдает всем инициаторам толок увесистые стартовые наборы, чтобы поощрить их вклад в общее дело.

Найди дело по душе

На сайте www.teemeara.ee есть десять категорий толок, одна из них свободная. Помимо уборки мусора можно заниматься озеленением, сносить ненужные постройки, строить детские площадки, заборы, бани и прочие полезные конструкции. На помощь к себе приглашают различные организации — музеи, учебные заведения, природоохранные учреждения, заповедники, спортивные центры, квартирные товарищества и т.д, а также частные лица. Например, пенсионеры и хуторяне, которым нужна помощь по хозяйству в квартире, саду или огороде.

C 15 марта на сайте открыта регистрация толок, а это означает, что вы можете продумать и зарегистрировать свое мероприятие. Чтобы толоки прошли без сучка и задоринки, их организаторам следует внимательно изучить соответствующий раздел на сайте. Оргкоманда ”Сделаем!” сводит людей вместе, но не отвечает, например, за вывоз мусора или другие локальные вопросы.

На сайте вы можете узнать, какие службы следует или не следует информировать о своей толоке, где искать помощь. Регистрация участников толок начнется в апреле — тогда каждый сможет выбрать в каталоге добрых дел толоку по душе.

Всего в прошлом году 1986 активных жителей страны стали организаторами толок, в которых приняли участие 44 72 человека.

2000 стартовых наборов

Каждый год организатор Дня полезных дел — Фонд природы Эстонии и его партнеры — предлагает т. . главную тему (следовать которой, впрочем, совсем необязательно). Так, в 2015 году насление страны призывали помимо прочего проверить наличие и работоспособность дымовых датчиков, состояние дымоходов, электропроводки и т.д.

А в прошлом году все желающие сколотили и установили у водоемов по всей стране почти 500 инфостендов, для которых Департамент спасения выдавал спасательные круги, тросы и устойчивые к погодным условиям памятки, чтобы способствовать безопасности на воде. В этом году тем сразу две — подарки Эстонской Республике по случаю приближающегося столетнего юбилея и готовность к природным несчастьям.

В укомплектованных при содействии спонсоров 2000 стартовых наборах наряду с уже привычными мешками для мусора, перчатками, аптечкой, конфетами, чаем и другими полезностями будут мачтовые вымпелы с праздничной символикой и портативный многофункциональный радиофонарь.

В рамках народной программы празднования юбилея Эстонской Республики ”ЭР100”, которая продлится с апреля 2017 по февраль 2020 года, запущена подпрограмма ”В каждой деревне свой праздник”. И 6 мая, в День полезных дел этого года, можно привести в порядок место, подходящее для совместных торжеств, установив там флагшток с вымпелом. А фонарь с радио — это символическое напоминание о том, что, если отключится электричество, такое устройство сможет помочь ориентироваться в темноте и получать последние новости по, например, государственной радиостанции ”Радио 4”.

Фонд природы и Департамент спасения Эстонии также призывают пройти на сайте www.teemeara.ee несложный тест, чтобы удостовериться в том, что в случае природного ненастья вы и ваша семья сможете дожидаться спасателей до семи дней. На том же сайте можно узнать, как лучше всего себя обезопасить жителям частных и панельных домов. Есть на сайте и рецепты блюд из продуктов долгого хранения, которые можно опробовать на толоке уже 6 мая.

Словом, объявлена всеэстонская мобилизация добрых сердец и умелых рук. Сделаем Эстонию еще красивее и безопаснее!