Из-за пожара пострадали несколько квартир: кто понесет ответственность и возместит ущерб?

Вечером в субботу, 27 мая, на Вильде теэ, 112, в Таллинне произошел пожар. К счастью, никто не пострадал, однако серьезный ущерб нанесен не только сгоревшей квартире, но и соседям сверху и снизу, а также фасаду дома и подъезду. На фотографиях отчетливо видны масштабы катастрофы, которые затронули несколько этажей. Многих волнует не только вопрос о том, кто будет покрывать нанесенный ущерб, но и что же будет теперь с домом, не грозит ли конструкции многоэтажки опасность из-за последствий пожара, пишет "МК Эстония".

Огонь вспыхнул на седьмом этаже 14-этажного дома. Находившийся там жилец сумел выбраться и не пострадал, но огонь разбушевался с такой силой, что на восьмом этаже выгорели окна, а дымом закоптило все аж до самой крыши. Естественно, при тушении пожара пострадали и жильцы нижних этажей, вплоть до четвертого — их залили пожарные. Так что потерпевших набирается довольно много.

Строили на совесть

Спустя несколько дней после пожара в некоторых квартирах все еще остаются напрочь закопченные окна, через которые ничего не видно, на седьмом и восьмом этажах вместо стекол натянута пленка. Невооруженным глазом видно, что в некоторых местах над пожарищем поехала кирпичная кладка. Неужели из-за пожара в середине дома вся конструкция оказалась под угрозой?

”Противопожарные строительные требования в советское время были очень хорошие, действующие сейчас европейские тоже очень похожи. Согласно этим требованиям, здания построены так, что никакой пожар в квартире не может нанести серьезного вреда общей конструкции дома”, — говорит эксперт по строительству Тийт Массо.

По его словам, не важно, кирпичный дом или панельный, все они строятся с учетом противопожарных требований, смысл которых состоит в том, чтобы здание выдержало огонь определенной температуры, порядка 1000 градусов, в течение одного-полутора-двух часов, а в некоторых случаях даже дольше. Естественно, речь не идет о деревянных домах, так как дерево легко воспламеняется и быстро сгорает.

”Все помнят теракты 11 сентября 2001 года в США, когда были атакованы башни-близнецы Всемирного торгового центра. Здания выдержали почти час перед тем, как рухнули. Но там и случай был другой, это был не просто пожар, в конструкцию врезались самолеты, взорвались баки с топливом. Так что дому при обычном пожаре точно ничего не грозит”, — уверяет эксперт.

Кто будет платить?

Получается, что, если конструкции дома ничего не угрожает, дело остается за малым — устранить последствия пожара на фасаде и внутри дома. И здесь встает резонный вопрос: за чей счет это будет сделано? Не только отдельные квартиры, но и весь дом может быть застрахован квартирным товариществом. Тогда в случае пожара, прорыва трубопровода, ущерба, вызванного ураганом, и даже вандализма, страховая компания покроет расходы на устранение последствий.

По словам председателя квартирного товарищества Вильде теэ, 112, Бориса Бочкова, их дом не был застрахован, а значит, ремонтировать придется за свой счет. Причина пожара пока не установлена, сейчас идет следствие, и на это может уйти месяц. О владельце жилья, в котором был очаг возгорания, Бочков ничего не может сказать.

”Квартира, в которой произошел пожар, не была застрахована. Но у жильцов этажом выше, чье жилье тоже пострадало, страховка была. В той или иной мере пострадало несколько квартир — у кого стекло лопнуло, кого залили”, — говорит Борис Бочков.

На вопрос, кто будет оплачивать ремонт дома, была ли проведена экспертиза, оценен ущерб, председатель КТ отвечает уклончиво: ”Сейчас все силы брошены на то, чтобы восстановить дом. Главное, чтобы жильцам было хорошо. Никакие экспертизы нам не нужны, мы и так знаем, что нужно делать. Мы своим товариществом сделаем так, чтобы дом был комфортным для проживания”.

Если бы был полис

Страховой брокер фирмы Vagner Юлия Пинчук объясняет, что поскольку пожар начался в квартире, ответственность за его последствия и перед квартирным товариществом, и перед пострадавшими соседями несет собственник. Причем не важно, была эта квартира сдана кому-то в аренду или нет.

”Расходы на ремонт дома и соседских квартир мог бы покрыть полис страхования, в который должно быть включено страхование ответственности третьим лицам. Сумму страхования можно выбрать самостоятельно, обычно она начинается от 5000-7000 евро и максимально может доходить в зависимости от страховой компании до 50 000 евро, — говорит страховой брокер. — Но даже, допустим, если бы у квартиры, в которой произошел пожар, был бы полис страхования на 5000 евро, ситуацию это не сильно спасло бы, так как очевидно, что ущерб от пожара намного больше”.

Юлия Пинчук добавляет, что, конечно, пожар такой силы — это скорее исключение. И каждый клиент, который заключает договор на страхование жилья, считает, что с ним подобное никогда не случится.

”В случае, если бы КТ было застраховано, по полису оно бы отремонтировало себе фасад, предположим, за 10 000 евро. Страховщик это все оплатил бы, а регресс, то есть требование о возмещении ущерба, направил бы собственнику квартиры, где случился пожар. Если бы у собственника был полис страхования ответственности перед третьими лицами на 5000 евро, то 5000 евро покрыла бы страховая фирма, а еще 5000 ему пришлось бы заплатить из своего кармана”, — объясняет схему работы страховки специалист.

Если бы у КТ была страховка, по словам страхового брокера, остальным жильцам было бы хорошо — фасад быстро привели бы в порядок за счет денег страховщика. А тот в свою очередь востребовал бы их от собственника квартиры, в которой произошел пожар. Если бы он не мог заплатить, то деньги потребовали бы через инкассо-фирму. С другой стороны, так как товарищество не было застраховано, у виновника пожара есть шанс договориться с КТ по-человечески о сумме и сроках возмещения ущерба.

Чем больше, тем лучше

Юлия Пинчук отмечает, что если у кого-то из соседей есть страховой полис и к ним, например, через окна попала сажа, в результате чего нужно покрасить стены, страховщик выплатит пострадавшему сумму на покрытие этих расходов, а регресс направит виновнику пожара. В остальных случаях те, у кого нет страховки, должны будут как-то договариваться о возмещении ущерба с собственником квартиры, где произошел пожар.

”Когда я заключаю договор, то все эти страшные истории рассказываю, чтобы люди знали. И не оформляю договор без пункта об ответственности третьим лицам. В последнее время я ставлю по 32 000 евро.

Многие удивляются, зачем такие суммы. Но был случай, когда в четырехэтажном доме квартира на втором этаже затопила квартиру на первом — двухкомнатную квартиру около 50 кв. м, ничего особенного, а регресс пришел на 20 000 евро, — приводит пример страховой брокер. — Разница между покрытием в 15 000 и 32 000 в год составляет в районе 10 евро. Так что целесообразнее ставить сумму побольше, чтобы себя обезопасить”.

Итак, ответственность в любом случае несет собственник жилья, и тот, кто сдает жилье в аренду, не может быть уверен в том, что его квартиранты не устроят потоп, пожар или еще каким-либо образом не нанесут ущерб квартире или соседям. Так можно ли по договору переложить ответственность за все на квартиросъемщика?

”Как правило, в договоре аренды прописывается, что в случае какой-то экстренной ситуации об этом нужно сразу же сообщить собственнику квартиры, самовольно делать ничего нельзя, — говорит маклер Любовь Кудрявцева из агентства недвижимости Pindi Kinnisvara. — Конечно, надо оформлять страховку. Но, надо признать, люди редко задумываются об этом, сдавая квартиру в аренду”.

Маклер добавляет, что в договоре можно прописать, что арендатор отвечает за все, что случится в квартире, различные требования сторон можно зафиксировать на бумаге. Однако в типовом договоре обычно таких пунктов нет, а люди, по словам Кудрявцевой, редко думают, что может что-то случиться, и не вносят в него дополнительные нюансы.