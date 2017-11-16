История из жизни: как победить чиновников и обойти бюрократические препоны?

”В 2004 году я купил у одноклассницы участок земли в Какумяэ, — рассказывает житель Таллинна Владимир Хомышак. — Однако чиновники мне все эти годы чинят препятствия, в итоге за 13 лет мне так и не удалось на этом участке ничего построить. То одно нельзя, то другое!” Однако большинство препятствий мужчина уже преодолел, хотя на это ушли годы препирательств, много денег и нервов.

В 2004 году Владимир, который давно мечтал о том, чтобы купить участок земли и построить там небольшой дом для своей семьи, заключил договор со своей одноклассницей, Еленой. У нее был участок земли в 1850 квадратных метров в Какумяэ, и она 2/3 этого участка, то есть 1030 метров, продала Владимиру.

Рядом море. Место красивое. Однако радовался он недолго.

Нельзя — и точка

”Мы пошли в Департамент городского планирования, где нам сказали: никаких проблем, там можно строить дом, — вспоминает Владимир. — Но потом выяснилось, что устное согласие — ничего не значит. Они просто поменяли свое мнение и стали говорить, что нельзя. Ничего нельзя — ни строить дом, ни разделить участок на два”.

По бумагам после сделки купли-продажи у участка стало два собственника — Елена и Владимир. Казалось бы, в чем проблема. Стройте дом и все. Но нет, чиновники говорят, что на одном участке может быть только один дом и небольшая подсобная постройка.

”Предлагали нам с Еленой построить один дом на двоих, — возмущается Владимир. — Но у нее там уже есть дача. Я что, должен ее заставить снести свою дачу, потому что я хочу строить дом? Да и вообще, как мы, чужие люди, будем жить в одном доме? Предлагали рядный дом, но это тоже не вариант. Тогда адвокат нам предложил разделить участок на два — следовательно, на каждом можно построить по одному дому. Но тут чиновники тоже стали противиться — мол, так нельзя, участки должны быть все одинаковой площади…”

Сколько денег у него ушло на юристов и адвокатов, которые предлагали ему разные варианты, Владимир даже боится считать.

”Увы, но все деньги, которые я платил дорогому именитому адвокату, принимающему в центре города, вылетели в трубу, — вздыхает мужчина. — Он мне предлагал то одно, то другое, подали иск, проиграли. А решение подсказали мне в итоге совершенно бесплатно, за 30 минут консультации”.

Толкового юриста ему помогла найти старейшина Харьюмаа Юлле Раясалу. Направила его на Роозикрантси, где ему и подсказали выход.

”Юрист объяснил, что в ситуации, когда таллиннские чиновники препятствуют разделу нашей совместной с Еленой собственности, можно просто обратиться в суд”, — рассказывает Владимир.

Так и сделали: подали иск против Елены, чтобы разделить сособственность на две собственности. Елена не протестовала — она была бы только рада. И суд удовлетворил иск.

”Как объяснил мне юрист, лучше всего о положительном решении дела чиновников уведомить не сразу после вынесения этого решения. А лишь спустя какое-то время, чтобы они не успели обжаловать, — поясняет мужчина. — Я так и сделал. Принес им бумаги через несколько месяцев. И им уже ничего не оставалось, как смириться с положением дел”.

Кто-то постарался?

Однако вскоре появились и новые препятствия. Выяснилось, что чиновники решили установить автобусную остановку сразу на выезде со двора Владимира.

”Раньше она была за углом, — рассказывает он. — Теперь ее решили перенести — аккурат прямо там, где заезд на мою землю. А как заезжать и выезжать тогда? Да и люди будут вываливаться с автобуса прямо на мой участок”.

По поводу выезда с участка Владимир до этого много думал. Перебирал разные варианты. В итоге сделал выбор. Составил документы, отнес их в управу.

”Там они внезапно потерялись, — говорит он. — Потом их нашли. Но решение о том, что остановка будет именно там, где выезд, уже было принято. Я считаю, документы у них как-то вовремя потерялись”.

И Владимир считает, что это еще одно доказательство того, что чиновники ему чинят препятствия. Почему же?

”Когда я купил участок, соседи предлагали мне его продать, — рассказывает мужчина. — Я отказал. Тогда они разозлились и сообщили, что я еще об этом пожалею, потому что у них есть связи в мэрии. Тогда я не придал этому значения, мало ли у кого есть какие связи, но то, что случилось после, все же доказывает, что здесь кто-то постарался”.

”Это неизбежно”

Однако в мэрии заверяют, что по заказу жителей города была составлена детальная планировка, в которой была заинтересована Елена. И это было сделано для того, чтобы добавить к участку полоски земли и построить дом.

”Но потом выяснилось, что на самом деле хотят разделить недвижимость и построить еще один дом, — говорят чиновники. — После того, как Департамент городского планирования посоветовал им построить парный дом (что можно было бы сделать по детальной планировке), а их этот вариант не устроил, детальная планировка была признана недействительной и земля, согласно желанию собственников, была разделена на две части”.

Они поясняют, что до этого департамент долго ждал заявлений от собственников.

Что же касается остановки, то чиновники заверяют, что привлекали Владимира к обсуждению этого проекта, однако обратной связи, что его это не устраивает, так и не дождались.

”И поскольку на тот момент детальная планировка еще не была признана недействительной, а земля не была разделена, то мы не могли обратить внимание на то, что расположение остановки будет затруднять проезд на участок, — заверяют в Департаменте. — То, что остановки расположены перед участком земли, неизбежно”.

”Город тормозит процесс”

Владимир отмечает, что в ходе этой нервотрепки у него испортились и отношения с Еленой, одноклассницей, которая продала ему участок. Тем не менее, Елена тоже подчеркивает, что то, что творится в управе, просто поразительно.

”Действительно, этим участком очень интересовались соседи, — подтверждает она. — Хотели выкупить его. Но как, если наша сделка уже была заключена? Да и деньги они предлагали небольшие. Видимо, у них в управе действительно связи, как они говорили, раз чиновники так долго тормозят процесс”.

Она отмечает, что то, что это длится столько лет, просто поразительно!

”Конечно, рядом были похожие истории — что долго, что препоны. Но чтобы как с ним, чинили препятствия столько лет — такого еще не было! — говорит Елена. — Город просто тормозит процесс”.

Чертову дюжину лет спустя

Счастливым землевладельцем Владимир точно не выглядит. За эти годы он собрал толстую папку разных бумаг — планов, чертежей, ходатайств, отказов, еще ходатайств и еще отказов.

Он долгое время ходил на все заседания, где решался его вопрос, и записывал их. Он уже никому не верит. Он готов к еще каким-то препятствиям.

И его единственное желание — чтобы его наконец-то оставили в покое, дали спокойно пользоваться своим участком и построить там, наконец, дом.