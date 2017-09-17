Инвалидов отправляют работать: девушку без части сустава признали полностью трудоспособной

Жительницу Таллинна Екатерину Чеснокову (18) Касса по безработице недавно признала полностью трудоспособной, хотя у девушки частично нет сустава в бедре. С 9 лет Катя получала пенсию по инвалидности, а теперь, после реформы, подтвердить частичную трудоспособность не удалось, пишет "МК-Эстония".

”Но за это время у меня сустав же не появился!” — всплескивает руками девушка. Почему же в Кассе по безработице пришли к выводу, что Катя — полностью трудоспособна? Сколько еще таких людей, которых лишили денег, и как проходит оценка трудоспособности — выясняла ”МК-Эстония”.

То, что куска сустава в бедре нет, обнаружили случайно, когда девочке было девять лет. Мама Кати, Евгения Чеснокова, вспоминает, что глаза у врача после всех обследований были совершенно круглыми от удивления. Мол, как можно было ребенку девять лет прожить, чтобы никто из осматривавших его докторов ничего не обнаружил?

Кате назначили пенсию по инвалидности и пособие в связи с недостатком здоровья. Сказали, что годам к двадцати, когда она окончательно перестанет расти, можно будет сделать операцию и поставить в бедро искусственный сустав. Потом, спустя несколько лет, пособия по недостатку здоровья лишили. А в мае этого года лишили и пенсии по инвалидности, точнее, как это сейчас называется, компенсации по частичной трудоспособности.

”Мне тяжело долго ходить, — рассказывает Катя. — Да и стоять подолгу тоже сложно. Одна нога короче другой. Я хромаю. Нужны специальные стельки с повышением в обувь. В области бедра постоянно болит”.

Тем не менее, в решении Кассы по безработице значится, что хотя у Кати и есть некоторые ограничения по движению, это… совершенно не мешает ей работать. Девушку признали полностью трудоспособной.

Катя обжаловала это решение, однако вскоре пришел ответ, что жалоба не удовлетворена.

Далеко не все лишились денег

”Конкретный случай Екатерины Касса по безработице не может комментировать в СМИ, — говорит представитель учреждения Екатерина Калиничева. — По новой системе оценки трудоспособности каждому человеку дается возможность самому оценить и описать свои возможности и способности. Да и врач-эксперт рассматривает каждый случай индивидуально”.

По состоянию на 22 мая среди тех людей, у которых до реформы был процент потери трудоспособности (10–100%), трудоспособными были признаны 15%. То есть можно предположить, что на основании уже принятых с 1 января этого года решений об оценке трудоспособности 85% людей удалось подтвердить, что они имеют право на компенсацию и их признали частично или полностью нетрудоспособными, а 15% людей — полностью трудоспособными.

Важно вот что: среди людей, у которых процент нетрудоспособности был выше, меньше случаев, когда их признали трудоспособными. А среди тех, у кого был маленький процент потери трудоспособности, больше людей, признанных по новой системе трудоспособными. То есть в действительно сложных случаях все же обычно не лишают человека компенсации и не отправляют работать.

При этом из данных цифр совершенно не следует, что 15% людей лишились, как и Катя, пособия. Во-первых, большинство из тех, кого признали в итоге трудоспособными, относились именно к тем, у кого процент был маленький (10–30%). И таких людей с небольшим процентом (в отношении оценки трудоспособности которых решения были приняты в период с 1 января по 22 мая) было примерно 2%. А пенсия по нетрудоспособности по старой системе выплачивалась тем людям, чья нетрудоспособность 40% и больше.

Во-вторых, из тех, чей процент потери трудоспособности был не менее 40%, также не все могли получать пенсию по нетрудоспособности (например, если получали другую пенсию, которая не была связана с потерей трудоспособности).

”Сейчас ситуация такова, что процентов нетрудоспособности, как раньше, нет вообще. И такого понятия, как нетрудоспособность, тоже, — говорит Екатерина Калиничева. — По новой системе есть три вида оценки: трудоспособный, частично трудоспособный, трудоспособноть отсутствует”.

Снизившееся количество людей, признанных частично или полностью нетрудоспособными, в Кассе объясняют различиями методик оценивания по старой и новой системе, так как раньше оценивали нетрудоспособность по диагнозу, а теперь оценивают трудоспособность по тому, что человек способен выполнять, и какие ограничения у него есть.

То есть если взять двух человек с одним и тем же диагнозом, то по новой методике один может быть признан трудоспособным, потому что он, например, пользуется вспомогательным средством, может работать и оценивает свои силы и возможности как трудоспособного человека, и его диагноз не препятствует выполнению работы. А другому может быть назначена частичная или отсутствующая трудоспособность, потому что болезнь может быть в разных стадиях, и один и тот же диагноз может по-разному проявляться у разных людей.

Кто и как выносит решение?

Решение о степени трудоспособности выносится на основе экспертного мнения, которое составляет врач-эксперт. Этот врач, который оценивает трудоспособность, работает в учреждении (например, больница или учреждение восстановительного лечения), которое оказывает услуги по здравоохранению и является партнером Кассы по безработице, то есть у него заключен с Кассой по безработице договор на оказание услуги оценки трудоспособности.

У человека, который проводит оценку трудоспособности, должно быть медицинское образование, он должен работать врачом, и у него должно быть пройдено обучение по методике оценки трудоспособности, которое проводится в центре дополнительного обучения медицинского факультета Тартуского университета.

Врачи-эксперты — это врачи различных специализаций, но в команде врачей по оценке трудоспособности должны быть по крайней мере один психиатр, один врач по восстановительному лечению, а также физиатр или врач по гигиене труда. Также при необходимости у партнера Кассы по безработице должна быть возможность привлечь к оценке трудоспособности физиотерапевта или специалиста по двигательной терапии, а также логопеда или специального педагога.

При оценке трудоспособности врач-эксперт учитывает проблемы со здоровьем и ограничения в выполнении различных видов деятельности, которые человек сам указал и описал в ходатайстве об оценке, и данные о здоровье человека, которые внесены в электронную систему e-tervis. Для этого, перед тем как подать ходатайство, человек должен обязательно в течение шести месяцев посетить или семейного врача, или врача специалиста, или врача по гигиене труда.

Если во время оценки трудоспособности врачу-эксперту потребуются дополнительные данные, то он попросит Кассу по безработице отправить соответствующие запросы врачам или другим специалистам (например, психолог, логопед, куратор), которые занимались с этим человеком. О том, нужно ли запрашивать дополнительные данные, и какие данные нужны, решение принимает врач-эксперт, потому что только он видит, какие данные о здоровье уже есть, и может оценить, достаточно ли их и подходят ли они для оценки трудоспособности.

Для того чтобы при оценке трудоспособности не осталось ничего незамеченным, очень важно, чтобы человек при заполнении ходатайства описал как можно подробней то, какие у него есть ограничения для выполнения различных видов деятельности.

Также ходатайствующий должен указать имена всех врачей и специалистов, которые знают о его состоянии здоровья и способности выполнения действий.

При оценке трудоспособности очень важна информация о том, какие поддерживающие услуги человек получает (например, у него есть опорное лицо или личный помощник, или человек получает круглосуточный уход).

В большинстве случаев врач-эксперт проводит оценку трудоспособности на основе данных, не видя человека. Но если данные ходатайства не совпадают с данными системы e-tervis, и ограничения по здоровью человека и объем его трудоспособности нужно уточнить, то врач-эксперт может пригласить человека на прием и провести оценку трудоспособности во время визита.

На приеме врач-эксперт оценивает трудоспособность человека при помощи опроса, осмотра и различных тестов, направленных на оценку способностей к выполнению действий. При необходимости врач-эксперт привлекает и других специалистов, например, терапевта двигательной терапии или специального педагога.

Помимо оценки трудоспособности (töövõime) своего населения эстонское государство занимается и определением степени тяжести недуга (недостатка здоровья, по-эстонски puue) — это по-прежнему делается через Департамент социального страхования. В данном случае работает политика ”одной двери”, и человек может ходатайствовать одновременно и об оценке трудоспособности, и об определении степени тяжести недуга, заполнив одно ходатайство и подав его в одном учреждении — либо в Кассе по безработице, либо в Департаменте социального страхования.

Сага продолжается

Ситуация осложняется еще и тем, что девушка проходит курс лечения — посещает платные сеансы лазера и физиотерапии. К тому же вскоре ей должны сделать операцию — поставить искусственный сустав в бедро, и Катя боится, что теперь операцию ей не сделают.

После визита ”МК-Эстонии” Катя с мамой отнесли дополнительные документы в Кассу по безработице, среди которых были и чеки за восстановительное лечение, которое Катя проходит.

”Вскоре нам позвонили и сказали, что теперь, мол, ситуация выглядит по-другому, они обсудят, можно ли что-то сделать, и перезвонят в понедельник, 21 августа, — рассказывает Евгения. — Может быть, можно будет подать документы заново, и они пересмотрят свое решение”.

Но в то же время Катя с мамой настроены решительно, и если в Кассе по безработице свою ошибку не признают, то они намерены обращаться в суд. 22 августа мама с Катей записаны к бесплатному юристу, который поможет им подготовить документы.

”А то и правда, что это такое? Ребенок три месяца без пенсии! Видите ли, полностью трудоспособная…” — возмущается мама девушки.

P.S. Когда материал уже уходил в печать, выяснилось, что Кате и ее маме из Кассы по безработице так и не перезвонили. ”Значит, остается юрист и суд”, — говорят они.