На прошлой неделе весь мир облетела новость — в Голландии забили 190 000 уток в попытке предотвратить распространение ”птичьего гриппа” на соседние европейские страны. В условиях относительно небольших расстояний, и учитывая, сколько шума наделал ”птичий грипп” в 2007 году, страх докатился и до стран Балтии.

Кроме того, на прошлой неделе новостью о том, что вакцины от сезонного гриппа не хватит на всех, огорошил и Департамент лекарственных препаратов. Есть ли причины для страха из-за всего этого, разбиралась ”МК-Эстония”.

Вирус ”птичьего гриппа” обнаружили в голландском поселке Биддингхейзен в 70 километрах от Амстердама, и он уже успел затронуть шесть фермерских хозяйств.

Как сообщает Би-би-си, вспышка острозаразного штамма H5N8 птичьего гриппа была ранее выявлена в Дании, Швеции, Германии и Финляндии, однако голландские власти не сообщили, какой именно штамм обнаружен у них на фермах.

Власти заявили, что проверяют птиц на фермах, находящихся в радиусе трех километров от места, где произошла первичная вспышка, и ввели запрет на транспортировку продукции птицеводства в радиусе 10 км.

От птицы к птице

В самом конце ноября новость о гибели птиц от ”птичьего гриппа” поступила и из Украины. Жертвами вируса стали птицы из частных домохозяйств в селе Новоалександровка Каланчацкого района Херсонской области. По информации TSN, в хозяйствах селян Новоалександровки содержится около 4500 голов птиц разных видов. За пределы населенного пункта их запретили вывозить. Скорее всего, уничтожат всех птиц.

”Теоретически птичий грипп может достигнуть и Эстонии. Ветеринарно-продовольственный департамент находится в повышенной готовности и постоянно отслеживает ситуацию как среди диких, так и домашних птиц”, — сообщил BNS пресс-секретарь департамента Мартин Алтрая.

Он напомнил, что в последний раз в Эстонии борьба с вирусом птичьего гриппа велась в 2006 году. ”Ограничения, введенные ветеринарной службой Финляндии, касаются только лиц, занимающихся местным птицеводством”, — отметил Алтрая.

Что же касается людей, то нам по поводу ”птичьего гриппа” переживать не стоит. Главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова говорит, что сейчас в прессе широко обсуждается штамм гриппа А/H5N8. Но ни одного случая заболевания людей, связанного с этим вирусом, пока не зарегистрировано.

”Этот штамм регистрируется у диких и домашних птиц. Для них он высокопатогенный, то есть птицы заболевают достаточно быстро и тяжело. Пока нет оснований говорить о том, что вирусы так называемого птичьего гриппа способны распространяться от человека к человеку, как вирус сезонного гриппа. Риск заражения существует у людей при тесном контакте с больной птицей, в основном это работники птицеферм, — говорит Ольга Садикова. — Чтобы этого не случилось, надо соблюдать гигиенические требования, требования безопасности на производстве, использовать средства индивидуальной защиты”.

Но это, по словам главного специалиста Центра гриппа, касается достаточно небольшой группы людей. Для населения в данной ситуации совет один — держаться подальше от мертвых птиц.

Грипп, да не тот

”Вариантов вирусов ”птичьего гриппа” огромное количество: H7N9, H5N6, широко известный и в свое время пугавший людей штамм вируса А(H5N1). Но до сих пор они все регистрируются либо у птиц, либо у крайне ограниченного количества людей, — объясняет Садикова. –– Заболевания у людей, контактировавших с птицей, в зависимости от возбудителя, могут протекать как в легкой, так и в тяжелой форме. Например, заболевания, вызванные вируcами Н5N1 и Н7N9, протекают у людей очень тяжело, a что касается других штаммов, у людей они не регистрировались”.

Людям стоит опасаться вирусов сезонного гриппа, который гуляет по Эстонии каждую зиму. Однако, как стало известно на прошлой неделе, вакцина на исходе, и на всех желающих привиться может не хватить. По оценке Департамента лекарственных препаратов, на самое начало декабря в Эстонии оставалось всего 500 единиц вакцины от гриппа.

”В нынешнем году в Эстонию завезли вакцины значительно больше, чем за весь предыдущий сезон гриппа в общей сложности — 48 000 доз против 33 000 в прошлом сезоне, — поясняет заместитель главного директора Департамента лекарственных препаратов Катрин Кийск. — В основном в Эстонию поставляет вакцину только один производитель из трех”.

Департамент лекарственных препаратов, по словам заместителя главного директора, в этом сезоне уже неоднократно обращался к производителям фармацевтических препаратов с просьбой изучить возможности завоза или дополнительной поставки вакцины.

”Нам разрешено в исключительных случаях завозить в Эстонию вакцину в упаковках на иностранном языке, — добавляет Катрин Кийск. — Производители вакцины сказали нам, что в настоящее время не планируют больше поставок в Эстонию в этом сезоне, но мы узнаем, тем не менее, о возможности дополнительной партии. В прошлом году были аналогичные проблемы с поставками вакцины против гриппа, но дополнительное количество все-таки было получено”.

Спешите привиться

Главный специалист Центра гриппа Ольга Садикова также подтверждает, что сейчас заканчивается вакцинация от сезонного гриппа, и вакцина, к сожалению, подходит к концу.

”Вероятно, люди стали более внимательно относится к своему здоровью. Несмотря на то, что каждый год количество людей, которые прививаются, увеличивается, это все равно мизерные цифры при пересчете на численность населения”, — констатирует специалист Департамента здоровья.

Ольга Садикова обращает внимание на то, что уже сейчас фиксируются единичные случаи вируса гриппа.

”У тех, кто хочет и поспешит сделать прививку, в распоряжении недели полторы, потому что уже через месяц мы ожидаем интенсивное распространение вируса, и на выработку иммунитета времени уже не остается. Нужно помнить, что для этого необходимо две недели, — поясняет Садикова. — Оставлять вакцинацию на декабрь — это вообще рискованно”.

Главный специалист Центра гриппа говорит, что в прошлом году ситуация была аналогичной: oсновные группы вакцинируются в октябре-ноябре, и в это время еще есть возможность заказать у производителя дополнительную партию вакцины. В декабре этого сделать уже нельзя.