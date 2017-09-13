"Если бы не эта медсестра". Пациентка благодарит сотрудников Портовой больницы

В редакцию "МК-Эстонии" поступило письмо от читательницы Галины, в котором она благодарит медиков из Ляэне-Таллиннской центральной больницы.



"Хочу выразить через вашу газету огромную благодарность медсестре отделения дневной хирургии Западно-Таллиннской центральной больницы на Палдиском шоссе, 68. 5 декабря 2016 года мне там была сделана операция на руке. К сожалению, я могу ошибаться в имени, тогда я сильно нервничала, но, кажется, медсестру зовут Елена.



Она мне очень помогла после операции. Я имею инвалидность тяжелой степени, у меня большие проблемы с движением, хожу с костылем, и медсестра после операции помогла мне одеться и обуться, положить в сумку документы и взять все, что мне было надо.



Так как я в этой жизни осталась совсем одна, приходится пользоваться услугами социальной службы. Чтобы мне помочь, нужен социальный работник. Но как ни странно, именно в тот день и именно с утра, когда у меня была назначена операция, у этого человека было многочасовое обследование.



Причем это произошло не в первый раз. В июне 2016 года мне тоже надо было пройти обследование в поликлинике по этому же адресу. Там далеко идти, мне одной было очень тяжело. Этот же социальный работник в это время проходил свои многочасовые обследования в рабочее время. Мне ни летом 2016 года, ни в декабре 2016 года никого не дали в помощь.



Медсестра же из операционного отделения помогала мне, плохо стоящему человеку. В зимнее время, когда в одной руке костыль, очень сложно другой рукой снять пальто, а сестра мне помогала. Так как у меня давно сломался мобильный телефон, то, по моей просьбе, Елена была вынуждена многократно звонить руководителям социальной службы, чтобы меня забрали и отвезли в хоспис. Теперь это место так называется, только туда можно было меня определить. Рукой нельзя ничего делать, после наркоза надо было лечь. Дома, если одна рука с костылем, второй даже чашку с водой никак к кровати мне не отнести.



После операции мне пришлось очень долго ждать, чтобы за мной приехали. Вместо того, чтобы лечь спокойно после наркоза, мне пришлось нервничать. Если бы был социальный работник, мне не пришлось бы так долго ждать — мы бы вызвали такси и уехали. Про операцию социальная служба была заранее поставлена в известность, но на мою просьбу дать мне для помощи человека был получен отказ.



Если бы не медсестра, не знаю, как бы я дошла из отделения вниз! Отпросившись у врача, Елена в свое личное время взяла мои вещи, помогла спуститься в лифте и ждала со мной водителя. Я очень благодарна этой медсестре за все то, что она сделала для меня. Еще большое спасибо оперировавшему меня хирургу Антсу Виклеппу и всем медсестрам отделения дневной хирургии. Раньше я никак не могла написать эти слова благодарности, состояние здоровья не позволяло.