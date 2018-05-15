Блестящий результат: какое средство для мытья окон лучше всего справляется с задачей

Основным отличием неионогенных ПАВов в лучшую сторону является 100% биоразлагаемость и безвредность для кожи. Такие вещества создают меньше пены, поэтому в различные очищающие средства к ним могут добавлять также анионные ПАВы.

Другой важный для потребителя момент — это аромат средства. Распыляя жидкость на поверхность, а потом активно растирая ее, испарения придется вдыхать волей-неволей. И если окон в квартире много, то даже к середине работы от сильных химических отдушек может разболеться голова. Особенно уязвимы в этом плане аллергики и астматики.

К сожалению, узнать полный состав чистящего средства, чтобы оценить его токсичность и изучить список возможных аллергенов, зачастую невозможно. Производители либо не указывают состав, либо указывают его в очень урезанном виде, либо и вовсе на этикетке отправляют покупателя на интернет-сайт, чтобы он там мог ознакомиться с полным составом. Так что при покупке в магазине на этот момент можно не ориентироваться. Чтобы минимизировать контакт с химикатами, работать следует в перчатках, регулярно прерываясь на то, чтобы подышать свежим воздухом.

Как правило, все средства для мытья окон предназначены для очищения любых стеклянных и зеркальных поверхностей, так что начищать ими можно и зеркало в ванной, и стеклянные дверцы шкафов, и даже в некоторых случаях хрусталь, фарфор, мрамор и сантехнику из нержавеющей стали. Чего такими средствами мыть нельзя, так это технику, например, экран телевизора. Для этого существуют специальные очистители.

Чтобы выбрать лучшее средство для мытья окон, в различных магазинах было куплено пять разных спреев от разных производителей. Они тестировались абсолютно в равных условиях на окнах, которые не мылись с осени прошлого года. Дожди, снег, пыль с дороги — весь этот слой грязи необходимо было смыть, и желательно без особых усилий.

Все средства расфасованы в одинаковые упаковки с распылителем, которые удобно держать в руке и которыми удобно пользоваться на весу. Дозаторы тоже у всех схожи по конструкции — нужно повернуть головку, чтобы открыть/закрыть пульверизатор. Так что основные отличия средств в работе, что и требуется протестировать, а также в цене, которая тоже играет немаловажную роль при выборе.

Средства оценивались по нескольких показателям, за которые в случае положительного результата присуждался балл, а при отрицательном результате не присуждалось ничего: отдушка, очищающая способность, отсутствие разводов после мытья.

Cillit Bang Power Cleaner

Объем: 750 мл

Цена: 4,19 евро (5,59 евро/л)

Страна-производитель: Польша

Состав: <5% неионогенных ПАВ, отдушка, лимонен.

Комментарий: Производитель рекомендует распылить средство в 20–25 см от поверхности, а затем протереть бумажной салфеткой. Удобный распылитель дозирует средство экономно, оно охватывает среднюю площадь, но не разлетается в разные стороны. Запах химический, с примесью лимона, довольно едкий, и это единственный минус.

При растирании бумажной салфеткой средство немного пенится. Не прилагая особых усилий, удалось добиться результата без разводов, но места, где к окну пристали засохшие кусочки грязи, пришлось немного потереть. В целом, средство очищает хорошо и довольно быстро — не приходится натирать стекло, чтобы избежать разводов.

Оценка: 2/3

Clin Window & Glass

Объем: 500 мл

Цена: 2,29 евро (4,58 евро/л)

Страна-производитель: Венгрия

Состав: <5% неионогенных ПАВ, отдушка.