15.05.2018, 07:01

Блестящий результат: какое средство для мытья окон лучше всего справляется с задачей

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Ирина Петрова
Ирина Петрова
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Блестящий результат: какое средство для мытья окон лучше всего справляется с задачей
Foto: МК Эстония

С первыми лучами хотя бы немного теплого весеннего солнышка в окнах домов стали появляться хозяйки с тряпками и ведрами наперевес. Все-таки после затяжной зимы вымыть окна и впустить в жилье побольше света — дело важное. Сегодня народные средства вроде нашатырного спирта, уксуса или половинки репчатого лука уже отошли в прошлое, а полки магазинов изобилуют большим выбором моющих средств для окон и стекол так, что глаза разбегаются. ”МК-Эстония” провела эксперимент, чтобы выбрать самое эффективное чистящее средство.

Самый важный компонент любого чистящего средства — это ПАВ, то есть поверхностно-активные вещества. Именно они отвечают за очищающие способности. Чтобы средство было эффективным, ПАВов в нем должно быть около 5%, а в списке ингредиентов они должны быть на первом месте.

ПАВы бывают разные

В купленных для тестирования средствах встречаются два вида ПАВ: анионные и неионогенные. Анионные ПАВы дешевле всего, в то же время они являются и самыми эффективными. Их можно встретить в составе различных очищающих средств, в том числе и шампуней, под маркировкой сульфатов (например, sodium lauryl sulfate, sodium laureth sulfate). Главный минус таких ПАВов — при длительном использовании, когда происходит контакт с кожей, они могут привести с раздражению или сухости. Так что пользоваться такими средствами с анионными ПАВами лучше в перчатках, несмотря на то что сейчас появились более щадящие и мягкие вещества.

Основным отличием неионогенных ПАВов в лучшую сторону является 100% биоразлагаемость и безвредность для кожи. Такие вещества создают меньше пены, поэтому в различные очищающие средства к ним могут добавлять также анионные ПАВы.
Другой важный для потребителя момент — это аромат средства. Распыляя жидкость на поверхность, а потом активно растирая ее, испарения придется вдыхать волей-неволей. И если окон в квартире много, то даже к середине работы от сильных химических отдушек может разболеться голова. Особенно уязвимы в этом плане аллергики и астматики.

ТОП

К сожалению, узнать полный состав чистящего средства, чтобы оценить его токсичность и изучить список возможных аллергенов, зачастую невозможно. Производители либо не указывают состав, либо указывают его в очень урезанном виде, либо и вовсе на этикетке отправляют покупателя на интернет-сайт, чтобы он там мог ознакомиться с полным составом. Так что при покупке в магазине на этот момент можно не ориентироваться. Чтобы минимизировать контакт с химикатами, работать следует в перчатках, регулярно прерываясь на то, чтобы подышать свежим воздухом.

Как правило, все средства для мытья окон предназначены для очищения любых стеклянных и зеркальных поверхностей, так что начищать ими можно и зеркало в ванной, и стеклянные дверцы шкафов, и даже в некоторых случаях хрусталь, фарфор, мрамор и сантехнику из нержавеющей стали. Чего такими средствами мыть нельзя, так это технику, например, экран телевизора. Для этого существуют специальные очистители.

Чтобы выбрать лучшее средство для мытья окон, в различных магазинах было куплено пять разных спреев от разных производителей. Они тестировались абсолютно в равных условиях на окнах, которые не мылись с осени прошлого года. Дожди, снег, пыль с дороги — весь этот слой грязи необходимо было смыть, и желательно без особых усилий.

Все средства расфасованы в одинаковые упаковки с распылителем, которые удобно держать в руке и которыми удобно пользоваться на весу. Дозаторы тоже у всех схожи по конструкции — нужно повернуть головку, чтобы открыть/закрыть пульверизатор. Так что основные отличия средств в работе, что и требуется протестировать, а также в цене, которая тоже играет немаловажную роль при выборе.

Средства оценивались по нескольких показателям, за которые в случае положительного результата присуждался балл, а при отрицательном результате не присуждалось ничего: отдушка, очищающая способность, отсутствие разводов после мытья.

Cillit Bang Power Cleaner

Объем: 750 мл
Цена: 4,19 евро (5,59 евро/л)
Страна-производитель: Польша
Состав: <5% неионогенных ПАВ, отдушка, лимонен.

Комментарий: Производитель рекомендует распылить средство в 20–25 см от поверхности, а затем протереть бумажной салфеткой. Удобный распылитель дозирует средство экономно, оно охватывает среднюю площадь, но не разлетается в разные стороны. Запах химический, с примесью лимона, довольно едкий, и это единственный минус.
При растирании бумажной салфеткой средство немного пенится. Не прилагая особых усилий, удалось добиться результата без разводов, но места, где к окну пристали засохшие кусочки грязи, пришлось немного потереть. В целом, средство очищает хорошо и довольно быстро — не приходится натирать стекло, чтобы избежать разводов.
Оценка: 2/3

Clin Window & Glass

Объем: 500 мл
Цена: 2,29 евро (4,58 евро/л)
Страна-производитель: Венгрия
Состав: <5% неионогенных ПАВ, отдушка.

Комментарий: Сначала немного смутила система открывания-закрывания клапана, хоть на дозаторе и есть рисунок для наглядности. Дело в том, что помимо поворотного механизма, который перекрывает доступ средству, на ”носике” есть одна деталь, которая позволяет распрыскивать средства в обычном виде или в виде пены, и ее нужно сдвинуть в сторону. Стоило немного повозиться, чтобы разобраться, что к чему, но результат того стоил.
В обычном режиме средство разбрызгивается струйкой и с вертикальной поверхности быстро стекает вниз, а в режиме пены охватывает чуть большую площадь и задерживается на вертикальной поверхности дольше, что удобно для мытья окон или зеркал.
Запах не едкий, отдушка цветочная. С загрязнениями окна средство справляет хорошо, но более застаревшую грязь пришлось поскрести. Большой плюс — разводов не остается, даже если не втирать средство до полного растворения, а дать остаткам просто высохнуть на стекле

Оценка: 3/3

Mayeri Sensitive

Объем: 500 мл
Цена: 1,65 евро (3,30 евро/л)
Страна-производитель: Финляндия
Состав: 5–15% спирта, <5% анионных ПАВ.

Комментарий: Производитель позиционирует данное средство как экологичное и не аллергенное. Что любопытно, срок хранения данного средства, согласно информации на этикетке, не ограничен, то есть оно фактически вечное.
Средство можно распылять как струей, так и пеной. В первом случае оно летит не только вперед, но и в стороны, что не очень удобно, если нужно очистить небольшую узкую поверхность. Пена распыляется более локально, что, конечно, удобнее.
Запах очень спиртовой, резкий, но это и понятно, ведь спирт в составе на первом месте. С простыми загрязнениями справляется хорошо, более сложные нужно потереть. Но для блестящего результата, чтобы стекло было идеально чистым, средство нужно растирать бумажной салфеткой тщательнее, иначе остаются небольшие разводы, и стекло как будто покрыто немного мутным слоем.
Оценка: 1/3

Ajax Optimal 7

Объем: 500 мл
Цена: 2,09 евро (4,18 евро/л)
Страна-производитель: Греция
Состав: невозможно прочитать, так как он написан на обратной стороны этикетки, и читать его нужно сквозь бутылку.

Комментарий: Средство имеет довольно едкий химический аромат. Пульверизатор работает только в одном режиме распыления, и это распыление охватывает большую площадь. Чтобы не забрызгать все вокруг, лучше держать распылитель на маленьком расстоянии от поверхности, которую требуется очистить.
Что касается очищающих свойств, то данное средство ничуть не хуже остальных — разводов не оставляет, с легкими загрязнениями справляется легко, застарелые необходимо потереть. Стекло остается прозрачным и блестящим.
Оценка: 2/3


Marine Windows & Glass

Объем: 500 мл
Цена: 1,59 евро (3,18 евро/л)
Состав: <5% анионных ПАВ, <5% фосфата, отдушка.

Комментарий: Самое недорогое средство из протестированных. Аромат мыльный, но можно даже сказать, что он приятный — не свербит в носу. Средство распыляется сразу в виде пены, другого режима на дозаторе нет.
Как и в случае других средств для мытья окон, легкие загрязнения достаточно просто удаляются обычной бумажной салфеткой, а застарелые приходится потереть. Но в целом натирать стекло не нужно, средство не оставляет разводов при высыхании. Оценки Marine Windows & Glass такие же высокие, как и у Clin Windows & Glass. Последний имеет преимущество в виде двух режимов распыления, но первый становится выбором редакции из-за совокупности отличных очищающих способностей и низкой цены.
Оценка: 3/3

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