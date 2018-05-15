Шезлонг в тренде!

Мы все скучаем по лету, по тем моментам, когда мы может погрузиться в свою любимую книгу, лёжа на солнце или под яблонями в прекрасном шезлонге. Но почему шезлонги должны быть только летом и только во дворе? Вы можете наслаждаться такой идиллией в течение всего года с помощью шезлонга Diva!

Шезлонг Diva минималистичен, стилен и интересен. Он, без сомнения, не оставляет никого равнодушным - ведь хочется поэкспериментировать и попробовать, как будет смотреться шезлонг во внутреннем помещении. Мягкая поддержка шеи, идеальный наклон спинки и возвышенность на уровне колен, делают его чрезвычайно удобным для лежания! Почему бы не приправить свой домашний офис или гостиную шезлонгом, вместо классического кресла?

Шезлонг Diva входит в коллекцию производителя качественной скандинавской мебели - HT Collection. Изделия из коллекции HT Collection славится своей долговечностью и скандинавским дизайном. Высококачественный материал, тщательное, качественное проиводство и удобство в использовании - это всё открыло двери стильных домов для мебели из коллекции HT Collection ещё более 50 лет

Выбор цвета покрытия очень широкий. Спросите предложение здесь!

«цена от» представлена для шезлонга из текстиля класса А. Размеры составляют 68x88x91 см (ширина x длина x высота).