Правильно подобранный диван прослужит много лет и гармонично впишится в интерьер комнаты. Красивый, но в то же время практичный угловой диван, создает уютную атмосферу и дарит настоящее удовольствие. Инвестиция в долговечный и качественный диван, несомненно, стоит того.

Почему выбрать именно угловой диван? Он достаточно большой, чтобы разместить всю семью. Кроме того, он так же отлично подходит для конференц-залов или просто для офисов. Сегодня, в быстро развивающейся жизни, важно, чтобы вы могли отдохнуть и почувствовать себя комфортно на уютном диване.

Nordic 3DIV - это современный высококачественный угловой диван. Этот, довольно широкой диван, сделает просмотр телевизора и посиделки еще более приятными. Диван имеет высокие металлические ножки, которые придают ему более легкий и более воздушный вид, а дополнительную ценность создаёт высококачественный материал текстильного покрытия.

Имея размеры 275x155x80 см (ширина x глубина x высота), угловой диван Nordic 3DIV является удобным и вместительным. Сиденья и спинка наполнены перьями.

В дополнение к угловому дивану 3DIV, в той же серии, вы можете найти еще больший угловой диван 4DIV.