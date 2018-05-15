Диван - важная часть интерьера вашего дома!

Диван может быть чем-то, что вы почти не замечаете - как будто его предназначение - просто сесть на него. Но в то же время, это может быть важной частью интерьера вашего дома, которая привлечет внимание и придаст стиля. Так же не менее важны мягкость и комфорт, которые должны быть основными ключевыми качествами для каждого дивана, в дополнение к его красивому внешнему виду.

Два дивана могут отличаться друг от друга, как ночь и день. Диван Clara создаёт романтический, классический и элегантный эффект. Его размеры позволяют уместиться на нём нескольким друзьям или провести приятный вечер с любимым человеком. Конечно, иногда просто приятно побыть наедине с собой, с чашечкой ароматного чая и хорошей книгой.

Выберите сами, хотите ли вы для спинки дивана побольше мягких подушек или предпочитаете только две прямые подушки из паролона, поддерживающие спину. Покрытие дивана спадает до пола и прикрывает ножки дивана, что создает солидный вид и придает интерьеру хороший оттенок. То же самое можно сказать о круглых подлокотниках - они несут немного исторический аромат и добавляют романтическую нотку.

В ассортименте ткани из прочных материалов и широкий выбор цветов, поэтому вы можете использовать фантазию и выбрать наиболее подходящий для вас. Подумайте о том, что вам по вкусу, а так же сочетается ли с домашним интерьером. Вам ближе темные или светлые оттенки?