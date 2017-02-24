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24.02.2017, 10:09

ВИДЕО: Премьер-министр Ратас поздравил с Днем независимости на русском языке

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Keskerakonna volikogu 28.01.2017
Keskerakonna volikogu 28.01.2017Foto: Andres Putting

"Эстония — это наш родной дом, который мы построили все вместе и который мы должны любить и оберегать. Для государства важен каждый из нас, и нет разницы, это житель Пылва, Нарвы, Вяйке-Маарья или Таллинна. Мы — одна страна", — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем видеопоздравлении по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики.

Видеопоздравление было опубликовано на русскоязычной странице Ратаса в Facebook:

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