ВИДЕО: Премьер-министр Ратас поздравил с Днем независимости на русском языке

Keskerakonna volikogu 28.01.2017 Foto: Andres Putting

"Эстония — это наш родной дом, который мы построили все вместе и который мы должны любить и оберегать. Для государства важен каждый из нас, и нет разницы, это житель Пылва, Нарвы, Вяйке-Маарья или Таллинна. Мы — одна страна", — сказал премьер-министр Эстонии Юри Ратас в своем видеопоздравлении по случаю 99-й годовщины Эстонской Республики.