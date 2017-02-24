В Ласнамяэ состоялся концерт, посвященный Дню независимости Эстонии

В четверг, 23 февраля, в Культурном центре "Линдакиви" состоялся торжественный концерт в честь 99-й годовщины Эстонской республики. На концерте под названием «Кино. Театр. Музыка» выступил известный эстонский тенор Мати Тури, за фортепиано был Хайн Хылпус.

По традиции, празднование годовщины Эстонской Республики проходит и в парке Юрьевой ночи. В честь Дня независимости в субботу, 24 февраля, в 15:00 в парке Юрьевой ночи зажгут огонь свободы. Также в парке будет выстроен почетный караул Батальона охраны, возложены венки к памятнику погибших в Освободительной войне и прочитаны торжественные речи. Всем собравшимся будет бесплатно предложен солдатский суп и горячий чай.

Накануне праздника, в четверг, 23 февраля в Культурном центре "Линдакиви" прошел торжественный концерт, посвященный 99-й годовщине Эстонской Республики. На сцене в исполнении известного эстонского тенора Мати Тури прозвучали песни из известных эстонских и русских фильмов. За роялем был Хайн Хылпус. ”Приятно отметить, что праздничный концерт собрал аншлаг. Проведение таких концертов стало в Ласнамяэ хорошей традицией. Поздравить жителей района с годовщиной нашей страны и подарить им положительные эмоции — большая честь. Встретимся в парке Юрьевой ночи 24 февраля, отметим 99 годовщину Эстонской Республики вместе!”, — добавила старейшина Ласнамяэ Мария Юферева.