Праздничные мероприятия в Таллинне: парад, костер Свободы, концерты

В день 99-й годовщины провозглашения Эстонской Республики, 24 февраля, в Таллинне пройдут разного рода праздничные мероприятия, в том числе и концерты, сообщает Раэпресс.

В полдень на площади Вабадузе (Свободы) начнется парад. Его генеральная репетиция состоится сегодня вечером. Она начнется в 21 час. В связи с этим с 19 часов и до полуночи и завтра с 8 часов утра до окончания парада (ориентировочно до 16 часов) движение в этом районе будет ограничено, а общественный транспорт пойдет по измененным маршрутам.

Традиционные концерты, организованные Таллинской филармонией, состоятся в Доме братства Черноголовых. В 13 часов там выступит оркестр Таллиннской дружины Кайтселийта, в 14 часов начнется выступление Таллиннского камерного хора. Концерты бесплатные.

Годовщина республики будет отмечаться по традиции и в парке Юрьевой ночи. Почетный караул Сторожевого батальона выстроится здесь к 15 часам. Затем будет зажжен костер Свободы, пройдут выступления ораторов и состоится возложение венков и цветов. По окончании церемонии всем будут предложены порция солдатского супа и горячий чай.

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