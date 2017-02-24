ФОТО: В Ида-Вирумаа рассвет встречали поднятием флагов

Нарва – первый город в стране, где в честь 99-й годовщины Эстонии взвился государственный флаг. Через несколько минут под звуки государственного гимна Эстонии триколор был поднят на флагштоке у водопада Валасте в волости Кохтла Ида-Вируского уезда.

"Сегодня уже в четырнадцатый раз в это утро праздничного дня мы поднимаем флаг, знаменуя тем самым годовщину образования Эстонской Республики. Это день рождения всех нас, независимо от национальности. Это — день рождения всех жителей нашей Эстонии, поэтому к водопаду Валасте сегодня, как и прежде, пришли не только эстонцы", — сказала старейшина волости Этти Кагаров.

На церемонии поднятия флага присутствовали члены Круглого стола национальных культурных обществ при уездном старейшине Ида-Вирумаа.

Портал Delfi поинтересовался у старейшины Этти Кагаров, чего она в этот день желает своей стране? "Спокойствия и радости каждому человеку. Чтобы каждый человек был здоров и все мечты его сбылись".

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Что же надо сделать для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно и уверенно? "К сожалению, сейчас время такое беспокойное, перемен очень много, и надо, чтобы люди ощутили, что реформы приведут к улучшению жизни, сделают услуги для них лучше. Каждый человек должен запастись терпением и надеждой на лучшее".

Эстонскую Республику с 99-й годовщиной на церемонии подъема государственного флага в Валасте поздравили молодые жители уезда: Керту Теппе из Ярвеской гимназии Кохтла-Ярве и Павел Прокопенко из государственной Йыхвиской гимназии.

Смешанные хоры из Кивиыли и Люганузе, женская танцевальная группа показали свое искусство собравшимся, поздравив их с праздником.

В Старом городе Кохтла-Ярве возле памятного камня павшим в Освободительной войне также прошел небольшой митинг. Венки возложили представители Кохтла-Ярвеской горуправы, общественных объединений. Дети положили к подножью памятного камня цветы и зажгли свечи. Бойцы Кайтселийта дали троекратный ружейный салют.