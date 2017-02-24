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24.02.2017, 09:25

ФОТО и ВИДЕО DELFI: На площади Вабадузе прошла генеральная репетиция парада

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rus.delfi.ee
EST

В Таллинне на площади Вабадузе в пятницу вечером состоялась репетиция парада в честь годовщины Эстонской Республики, где приветствие "Здравия желаем, госпожа президент!" удалось военнослужащим с первой попытки.

Парад во всем величии можно будет увидеть сегодня в полдень. Подразделения выстроятся на площади Вабадузе 24 февраля в 11:20, и парад примет президент Керсти Кальюлайд, командовать парадом будет главнокомандующий Сил обороны генерал Рихо Террас.

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