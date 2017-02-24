ФОТО и ВИДЕО DELFI: На площади Вабадузе прошла генеральная репетиция парада

В Таллинне на площади Вабадузе в четверг вечером состоялась репетиция парада в честь годовщины Эстонской Республики, где приветствие "Здравия желаем, госпожа президент!" удалось военнослужащим с первой попытки.
Парад во всем величии можно будет увидеть сегодня в полдень. Подразделения выстроятся на площади Вабадузе 24 февраля в 11:20, и парад примет президент Керсти Кальюлайд, командовать парадом будет главнокомандующий Сил обороны генерал Рихо Террас.
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