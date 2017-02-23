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23.02.2017, 16:57

ФОТО DELFI: В Пярну уже начали отмечать годовщину Эстонской Республики

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rus.delfi.ee
EST
EV99 Pärnus
Galerii: 19 pilti
EV99 Pärnus Foto: Ago Tammik

Сегодня утром в 10:30 началось празднование 99-летия Эстонской Республикив Пярнумаа у памятника Константину Пятсу в Тахкуранна.

Около 13 часов возложили венки к подножию монумента павшим в Освободительной войне на кладбище Алеви. Присутствовал и министр обороны Маргус Цахкна.

За этим последовало праздничное шествие по Рижскому шоссе на площадь Рюйтли и далее в парк Вабадузе, где также прошли праздничные мероприятия.

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