ФОТО DELFI: В Пярну уже начали отмечать годовщину Эстонской Республики

Сегодня утром в 10:30 началось празднование 99-летия Эстонской Республикив Пярнумаа у памятника Константину Пятсу в Тахкуранна.
Около 13 часов возложили венки к подножию монумента павшим в Освободительной войне на кладбище Алеви. Присутствовал и министр обороны Маргус Цахкна.
За этим последовало праздничное шествие по Рижскому шоссе на площадь Рюйтли и далее в парк Вабадузе, где также прошли праздничные мероприятия.
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