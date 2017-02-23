ФОТО DELFI: В Пярну уже начали отмечать годовщину Эстонской Республики

Сегодня утром в 10:30 началось празднование 99-летия Эстонской Республикив Пярнумаа у памятника Константину Пятсу в Тахкуранна.

Около 13 часов возложили венки к подножию монумента павшим в Освободительной войне на кладбище Алеви. Присутствовал и министр обороны Маргус Цахкна.

За этим последовало праздничное шествие по Рижскому шоссе на площадь Рюйтли и далее в парк Вабадузе, где также прошли праздничные мероприятия.