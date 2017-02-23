ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд вручила знаки отличия 113 деятелям

Президент Керсти Кальюлайд в преддверии 99-й годовщины Эстонской Республики вручила государственные знаки отличия 113 людям, преданность которых своей работе или общине сделала Эстонию лучше. Торжественное вручение знаков отличия началось сегодня в 12 часов в театре NUKU.
Полный список награжденных:
Орден Государственного герба II степени:
Таави Рыйвас – премьер-министр Эстонии в 2014-2016 гг.
Орден Белой звезды III степени:
Марек Хельм – разработчик налогово-таможенной системы
Андрей Ямся – гребец
Прийт Перенс – популяризатор банковского дела
Аллар Рая – гребец
Каспар Таймсоо – гребец
Лембит Ульфсак – актер
Орден Белой звезды IV степени:
Тыну Аас – энергетик
Хийе Ассер – популяризатор языкового погружения, директор школы
Яан Янно – математик, профессор Таллиннского технического университета
Анне Кахру – экотоксиколог, профессор-исследователь Академии наук
Тийна Каллавус – директор школы, популяризатор образования детей с особыми потребностями
Сирье Кеэваллик – физик атмосферы, профессор Таллиннского технического университета
Иви Кесюла – судья
Эпп Мариа Кокамяги – художник
Юлле Круус – историк искусства
Маре Кыйва – фольклорист
Андрус Маруоя – государственный чиновник
Андрус Мийласте – судья
Наталия Мийлвеэ – прокурор
Юлле-Марике Папп – социолог, популяризатор гендерного равноправия
Пеэтер Пеэдомаа – популяризатор предпринимательства
Анти Пуусепп – популяризатор предпринимательства
Рийна Рейнвельт – этнолог, разработчик Эстонского национального музея
Аарне Сиймсен – государственный чиновник
Нина Сытник – директор школы, популяризатор просвещения
Ааре Тойкка – режиссер, руководитель театра
Индрек Трейфельд – тележурналист, преподаватель
Пеэтер Урбла – кинорежиссер, популяризатор культуры
Рауль Вайксоо – архитектор
Мартин Вейнманн – актер и педагог
Таави Вескимяги – популяризатор сферы энергетики
Райво Вилу – биотехнолог, профессор Таллиннского технического университета
Андрес Юлвисте – прокурор
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Орден Белой звезды V степени:
Аннели Аммас – журналист
Вяйно Арен – актер
Ангела Аррасте – преподаватель танцев
Майе Барроу – хранитель эстонского национального самосознания в Австралии
Аави Добрыш – хранитель истории
Иво Фелт – кинопродюсер и звукорежиссер
Игорь Гаршнек – композитор, музыковед
Рейн Грюнбах – преподаватель искусства
Йохан Патрик Гёрансон – священник, хранитель эстонско-шведского культурного наследия
Тайми Хиллак – популяризатор предпринимательства
Маарья-Катрин Керем – разработчик системы вызовов
Юлле Кикас – популяризатор просвещения
Харри Койдусте – популяризатор борьбы
Кая Кярнер – радиожурналист
Март Лаанпере – популяризатор цифровой сферы в просвещении
Ира Лембер – писатель
Улла Лянтс – радиожурналист
Силья Ляттемяэ – журналист
Кадри Мялк – художник-ювелир
Яника Мёлдер – тренер по художественной гимнастике
Анне Оруаас – популяризатор местной жизни в Харьюмаа
Сирье Плакс – популяризатор обучения на протяжении всей жизни
Рейн Пурье – хранитель истории
Рейн Раудсеп – геолог, государственный чиновник
Эвар Рийтсаар – художник, популяризатор культуры сету
Анн Роос – организатор конкурса детского творчества "Steni muinasjutuvõistlus"
Антс Роос – организатор конкурса детского творчества "Steni muinasjutuvõistlus"
Юло Роос – хранитель истории
Оливия Саар – детский писатель
Харри Сейнберг – тренер по легкой атлетике
Лайне Сепп – преподаватель музыки
Юхан Сихвер – хранитель истории Эстонского телерадиовещания
Лийви Соова – популяризатор рукоделия и народного искусства
Тоомас Михкель Сырра – хранитель эстонского национального самосознания в США
Тыну Талви – защитник природы
Тийу Теэсалу – хранитель истории
Пеэтер Вяхи – композитор
Медаль Белой звезды:
Реэт Кальюла – популяризатор воли к обороне
Кшиштоф Мешислав Камински – служащий посольства Эстонии в Польше
Тийна Кивикас – корректор
Орден Эстонского Красного креста II степени:
Тыну Эндрексон – гребец
Энн Йыэсте – патолог
Кайу Суйя – онколог, помощник для онкобольных
Карин Варик – детский хирург
Орден Эстонского Красного креста III степени:
Мярт Элмет – кардиолог
Антс Касс – ортопед
Янек Лаэв – спасатель
Тоомас Тартес – хирург
Орден Эстонского Красного креста IV степени:
Марианне Куземченко – помощник для аутистов
Анника Лаатс – священник, организатор духовной опеки
Катарина Сеэхерр – музыкальный терапевт, помощник для людей с особыми потребностями
Тейя Туула Марьятта Тойвари – разработчик хосписов
Реэт Веэнпере – логопед
Орден Эстонского Красного креста V степени:
Арне Аас – донор
Прийт Кая – донор
Аллен Леэго – донор
Тыну Лукк – донор
Айна Пяэро – популяризатор здоровья
Орден Орлиного креста I степени:
Вернер Фреерс – популяризатор сотрудничества в сфере безопасности, генерал, Германия
Орден Орлиного креста III степени:
Арно Кустийер – популяризатор сотрудничества в сфере кибербезопасности, вице-адмирал, Франция
Орден Орлиного креста IV степени с мечами:
Эдуард Меэманн – борец за свободу
Орден Орлиного креста IV степени:
Марго Гросберг – действующий военный, майор
Иллар Йыги – полицейский, подполковник полиции
Хендрик Лыбу – сотрудник Полиции безопасности (КаПо)
Мерике Паппел – сотрудник Полиции безопасности (КаПо)
Серебряный крест Ордена Орлиного креста:
Рамиль Садиков – действующий военный, штабной старший сержант
Железный крест Ордена Орлиного креста:
Янек Пинта – полицейский, старший комиссар
Маарья Пунак – полицейский, старший комиссар
Крест Маарьямаа II степени:
Александер Расселл Вершбоу – сторонник сотрудничества в сфере безопасности, США
Крест Маарьямаа III степени:
Генрих Браусс – помощник генерального секретаря НАТО
Пер Андерс Нудер – популяризатор эстонско-шведских отношений
Джеймс Дж. Таунсенд, младший – сторонник сотрудничества в сфере безопасности, США
Тадахико Йошино – популяризатор эстонско-японских отношений
Крест Маарьямаа IV степени:
Норберт Ангерманн – популяризатор сотрудничества в области истории, Германия
Серж Арнульд – бывший почетный консул в Лионе, Франция
Бо Хугемарк – популяризатор эстонско-шведских отношений
Майкл Н. Шмитт – популяризатор сотрудничества в сфере кибербезопасности, США
Крест Маарьямаа V степени:
Нилс Риесс – режиссер, популяризатор эстонской театральной жизни, США
Арво Суло Сурво – популяризатор финно-угорской культуры, Финляндия