ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд вручила знаки отличия 113 деятелям

Президент Керсти Кальюлайд в преддверии 99-й годовщины Эстонской Республики вручила государственные знаки отличия 113 людям, преданность которых своей работе или общине сделала Эстонию лучше. Торжественное вручение знаков отличия началось сегодня в 12 часов в театре NUKU.

Полный список награжденных: Орден Государственного герба II степени: Таави Рыйвас – премьер-министр Эстонии в 2014-2016 гг. Орден Белой звезды III степени: Марек Хельм – разработчик налогово-таможенной системы

Андрей Ямся – гребец

Прийт Перенс – популяризатор банковского дела

Аллар Рая – гребец

Каспар Таймсоо – гребец

Лембит Ульфсак – актер Орден Белой звезды IV степени: Тыну Аас – энергетик

Хийе Ассер – популяризатор языкового погружения, директор школы

Яан Янно – математик, профессор Таллиннского технического университета

Анне Кахру – экотоксиколог, профессор-исследователь Академии наук

Тийна Каллавус – директор школы, популяризатор образования детей с особыми потребностями

Сирье Кеэваллик – физик атмосферы, профессор Таллиннского технического университета

Иви Кесюла – судья

Эпп Мариа Кокамяги – художник

Юлле Круус – историк искусства

Маре Кыйва – фольклорист

Андрус Маруоя – государственный чиновник

Андрус Мийласте – судья

Наталия Мийлвеэ – прокурор

Юлле-Марике Папп – социолог, популяризатор гендерного равноправия

Пеэтер Пеэдомаа – популяризатор предпринимательства

Анти Пуусепп – популяризатор предпринимательства

Рийна Рейнвельт – этнолог, разработчик Эстонского национального музея

Аарне Сиймсен – государственный чиновник

Нина Сытник – директор школы, популяризатор просвещения

Ааре Тойкка – режиссер, руководитель театра

Индрек Трейфельд – тележурналист, преподаватель

Пеэтер Урбла – кинорежиссер, популяризатор культуры

Рауль Вайксоо – архитектор

Мартин Вейнманн – актер и педагог

Таави Вескимяги – популяризатор сферы энергетики

Райво Вилу – биотехнолог, профессор Таллиннского технического университета

Андрес Юлвисте – прокурор Читать еще Орден Белой звезды V степени: Аннели Аммас – журналист

Вяйно Арен – актер

Ангела Аррасте – преподаватель танцев

Майе Барроу – хранитель эстонского национального самосознания в Австралии

Аави Добрыш – хранитель истории

Иво Фелт – кинопродюсер и звукорежиссер

Игорь Гаршнек – композитор, музыковед

Рейн Грюнбах – преподаватель искусства

Йохан Патрик Гёрансон – священник, хранитель эстонско-шведского культурного наследия

Тайми Хиллак – популяризатор предпринимательства

Маарья-Катрин Керем – разработчик системы вызовов

Юлле Кикас – популяризатор просвещения

Харри Койдусте – популяризатор борьбы

Кая Кярнер – радиожурналист

Март Лаанпере – популяризатор цифровой сферы в просвещении

Ира Лембер – писатель

Улла Лянтс – радиожурналист

Силья Ляттемяэ – журналист

Кадри Мялк – художник-ювелир

Яника Мёлдер – тренер по художественной гимнастике

Анне Оруаас – популяризатор местной жизни в Харьюмаа

Сирье Плакс – популяризатор обучения на протяжении всей жизни

Рейн Пурье – хранитель истории

Рейн Раудсеп – геолог, государственный чиновник

Эвар Рийтсаар – художник, популяризатор культуры сету

Анн Роос – организатор конкурса детского творчества "Steni muinasjutuvõistlus"

Антс Роос – организатор конкурса детского творчества "Steni muinasjutuvõistlus"

Юло Роос – хранитель истории

Оливия Саар – детский писатель

Харри Сейнберг – тренер по легкой атлетике

Лайне Сепп – преподаватель музыки

Юхан Сихвер – хранитель истории Эстонского телерадиовещания

Лийви Соова – популяризатор рукоделия и народного искусства

Тоомас Михкель Сырра – хранитель эстонского национального самосознания в США

Тыну Талви – защитник природы

Тийу Теэсалу – хранитель истории

Пеэтер Вяхи – композитор Медаль Белой звезды: Реэт Кальюла – популяризатор воли к обороне

Кшиштоф Мешислав Камински – служащий посольства Эстонии в Польше

Тийна Кивикас – корректор Орден Эстонского Красного креста II степени: Тыну Эндрексон – гребец

Энн Йыэсте – патолог

Кайу Суйя – онколог, помощник для онкобольных

Карин Варик – детский хирург

Орден Эстонского Красного креста III степени:

Мярт Элмет – кардиолог

Антс Касс – ортопед

Янек Лаэв – спасатель

Тоомас Тартес – хирург Орден Эстонского Красного креста IV степени: Марианне Куземченко – помощник для аутистов

Анника Лаатс – священник, организатор духовной опеки

Катарина Сеэхерр – музыкальный терапевт, помощник для людей с особыми потребностями

Тейя Туула Марьятта Тойвари – разработчик хосписов

Реэт Веэнпере – логопед Орден Эстонского Красного креста V степени: Арне Аас – донор

Прийт Кая – донор

Аллен Леэго – донор

Тыну Лукк – донор

Айна Пяэро – популяризатор здоровья

Орден Орлиного креста I степени:

Вернер Фреерс – популяризатор сотрудничества в сфере безопасности, генерал, Германия

Орден Орлиного креста III степени:

Арно Кустийер – популяризатор сотрудничества в сфере кибербезопасности, вице-адмирал, Франция Орден Орлиного креста IV степени с мечами: Эдуард Меэманн – борец за свободу Орден Орлиного креста IV степени: Марго Гросберг – действующий военный, майор

Иллар Йыги – полицейский, подполковник полиции

Хендрик Лыбу – сотрудник Полиции безопасности (КаПо)

Мерике Паппел – сотрудник Полиции безопасности (КаПо) Серебряный крест Ордена Орлиного креста: Рамиль Садиков – действующий военный, штабной старший сержант Железный крест Ордена Орлиного креста: Янек Пинта – полицейский, старший комиссар

Маарья Пунак – полицейский, старший комиссар Крест Маарьямаа II степени: Александер Расселл Вершбоу – сторонник сотрудничества в сфере безопасности, США Крест Маарьямаа III степени: Генрих Браусс – помощник генерального секретаря НАТО

Пер Андерс Нудер – популяризатор эстонско-шведских отношений

Джеймс Дж. Таунсенд, младший – сторонник сотрудничества в сфере безопасности, США

Тадахико Йошино – популяризатор эстонско-японских отношений Крест Маарьямаа IV степени: Норберт Ангерманн – популяризатор сотрудничества в области истории, Германия

Серж Арнульд – бывший почетный консул в Лионе, Франция

Бо Хугемарк – популяризатор эстонско-шведских отношений

Майкл Н. Шмитт – популяризатор сотрудничества в сфере кибербезопасности, США Крест Маарьямаа V степени: Нилс Риесс – режиссер, популяризатор эстонской театральной жизни, США

Арво Суло Сурво – популяризатор финно-угорской культуры, Финляндия Читайте также: Share 0 LiveJournal