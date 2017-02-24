ФОТО DELFI: Президент Кальюлайд посетила богослужение в честь годовщины республики

Президент Керсти кальюлайд посетила посвященное 99-й годовщине Эстонской республики богослужение в Домском соборе.

Напомним, Керсти Кальюлайд стала первым президентом Эстонии, который в день своей инаугурации отказался от благодарственного богослужения в его честь. Тогда Кальюлайд прокомментировала это в Facebook.

"Я уважаю свободу вероисповедания людей. Я уважаю работу, которую делают приходы, чтобы помочь более слабым в обществе. И я уважаю желание людей и традицию вовлекать церковь в свои повседневные дела. Когда меня приглашают в церковь на свадьбу или похороны, потому что организаторы так пожелали, то, разумеется, я иду. Когда в церкви Святого Юри в Тори в День ветеранов поминают павших за Эстонию воинов, то я иду туда. Несколько лет назад мы вместе со своими коллегами по счетной палате встречались с Папой Римским и на этой встрече соблюдали все церковные обычаи. Потому что меня пригласили и так принято", — написала Кальюлайд в Facebook.

"Но хождение в церковь по случаю государственных праздников, а также церковных праздников было бы неискренним в ситуации, когда поход в церковь раньше не был для меня частью этих праздников. Я не имею ничего против ни одной действующей в Эстонии церкви, среди моих близких также есть, например, члены прихода Яани. Это свободный выбор этих людей, и это никогда не вызывало в нашей семье никакого напряжения или споров. Так мы и в семейном кругу уважаем свободу друг друга верить в то, что для каждого важно. Мы ищем утешения там, где мы его находим. Кто-то в церкви, кто-то на берегу моря, кто-то в лесу. Это свобода каждого. И это я считаю самым важным", — добавила Кальюлайд.