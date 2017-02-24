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24.02.2017, 16:36

ФОТО DELFI: Почему у дома министра обороны Цахкна нет флага?

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rus.delfi.ee
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Heiskamata lipuga majad Nõmmel
Galerii: 8 pilti
Heiskamata lipuga majad Nõmmel Foto: Hendrik Osula

Внимательный глаз заметил, что на флагштоке расположенного в Нымме дома министра обороны Маргуса Цахкна не поднят государственный флаг.

"Произошла маленькая незадача, что моя веревка для поднятия флага просто порвалась. Абсолютно честное признание. По техническим причинам веревка порвалась, и утром было очень грустно", — признался Цахкна Delfi.

Как раз суетившийся у флагштока у своего дома Цахкна отметил, что для решения проблемы должен снять флагшток, но у него нет сегодня возможности это сделать.

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