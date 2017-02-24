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24.02.2017, 15:56

ФОТО DELFI: Гости парада хотели сфотографироваться с американскими солдатами и танком

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rus.delfi.ee
EST
Eesti kaitseväe ja meie liitlaste tehnika väljapanek Vabaduse väljakul
Galerii: 15 pilti
Eesti kaitseväe ja meie liitlaste tehnika väljapanek Vabaduse väljakul Foto: Priit Simson

После парада в честь 99-й годовщины Эстонской Республики люди могли ознакомиться с техникой Сил обороны Эстонии и наших союзников.

Если интерес к различной боевой технике был одинаково большой, то больше всего хотели сфотографироваться с солдатами США на фоне танка Abrams и боевой машины пехоты Abrams.

Парад пришли посмотреть и около 40 американских военных в штатском, которые были очень легко одеты:

Также были замечены вот такие колоритные местные жители:

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