ФОТО DELFI: Гости парада хотели сфотографироваться с американскими солдатами и танком

После парада в честь 99-й годовщины Эстонской Республики люди могли ознакомиться с техникой Сил обороны Эстонии и наших союзников.

Если интерес к различной боевой технике был одинаково большой, то больше всего хотели сфотографироваться с солдатами США на фоне танка Abrams и боевой машины пехоты Abrams.

Парад пришли посмотреть и около 40 американских военных в штатском, которые были очень легко одеты:

Также были замечены вот такие колоритные местные жители: