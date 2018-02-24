ВИДЕО DELFI: Житель СПб на параде ЭР: когда видишь военного в России, то нет ощущения безопасности

Житель Санкт-Петербурга Алексей не первый раз приезжает в Эстонию на парад по случаю Дня независимости.

"Интересно, почти как в прошлом году", — поделился с Delfi впечатлениями о параде Алексей, который специально приехал в Таллинн на празднования 100-летия Эстонской Республики.

"Такая дружная позитивная обстановка. Особенно приятно, когда военные разных стран объединены единым духом праздника и веселья", — заметил петербуржец.

Особенно ему понравилось, что после парада можно было ознакомиться с военной техникой. "Например, детям развлечение — ползать по технике. У нас такого нет", — сказал Алексей.

Мужчина признался, что сам в армии не служил. По его словам, служба в армии влияет на психику. "Когда видишь военного в России, то у тебя нет ощущения безопасности. Дай бог, чтобы вы с ним больше не виделись. А здесь видно, что люди работают, делают свое дело. И ощущения спокойствия и безопасности больше. Ну и все на позитиве, это уже хорошо", — заключил Алексей.