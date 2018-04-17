17.04.2018, 21:50

Swedbank подарит в честь юбилея Эстонской Республики дубовую рощу

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rus.delfi.ee
EST
Punased tammed Neerutis
TammFoto: Sven Arbet

К инициативе Государственной канцелярии ”100 дубов для Эстонии” присоединился Swedbank, который совместно с Центром управления государственными лесами высадит по случаю сотого дня рождения Эстонской Республики дубовую рощу в Куртна, Ида-Вирумаа. В юбилейном году в каждом эстонском уезде будет создано по меньшей мере по одному дубовому парку ЭР100, сообщается в пресс-релизе.

”Проект по созданию дубовых парков ЭР100, которые будут в течение веков напоминать о сотом дне рождения Эстонской Республики, начался в 2013 году, когда из желудей были пророщены саженцы”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа. ”В юбилейный год каждый из уездов станет богаче как минимум на один дубовый парк, а вместе с жителями Эстонии и предприятиями эта инициатива сможет оставить после себя еще больший след”, — добавил Рохумаа.

”Высадка дубовой рощи в Ида-Вирумаа — это подарок Swedbank к сотому дню рождения Эстонской Республики. Дуб на протяжении всей нашей истории являлся для эстонцев особенным деревом — символом нашей силы и выносливости. Дубовая роща будет расти вместе с нами в течение многих лет, как и мы растем вместе с нашими коллегами, клиентами, c нашей местной общиной и с нашим государством”, — сказал генеральный директор Swedbank в Эстонии Роберт Китт.

Высадка дубов и создание парков пройдет по всей Эстонии в мае, посадка дубовой рощи Swedbank состоится 12 мая. Большинство дубовых парков будет открыто 1 июня, в их числе будет и представительный государственный парк в Тамсалу, размер которого составляет пять гектаров.

О высадке дубового парка или посадке дерева просят сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee. Более подробная информация о дубовых парках: https://www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee/ru.

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