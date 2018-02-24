С днем рождения, страна! Сегодня отмечается 100 лет назависимости Эстонии

В субботу, 24 февраля, Эстонская Республика отмечает свой 100-й день рождения. Традиционные события, которыми отмечается важнейший праздник страны, пройдут по всей Эстонии. Дирижер Хирво Сурва по случаю юбилея призвал всех жителей Эстонии сегодня в 20:18 обнять своих близких.

”Эстонцы — народ по-северному замкнутый, но в столь важный день мы могли бы последовать призыву любимого дирижера Хирво Сурва. Давайте обнимем своих близких сегодня в 20:18 в качестве подарка на 100-й день рождения Эстонии”, — сказал руководитель организационной команды ЭР100 Государственной канцелярии Яанус Рохумаа.

Праздничная программа

Таллинн:

В 7:33 все приглашаются в Губернаторский сад на Тоомпеа на торжественную церемонию поднятия государственного флага.

В 9:00 на площади Вабадузе пройдет возложение цветов к монументу Освободительной войны, с речью выступит премьер-министр Юри Ратас.

В 11:00 на площади Вабадузе в Таллинне начнется парад Сил обороны.

В 12:00 на площади Вабадузе пройдет выставка военной техники.

Пайде:

В 13:45 начнется торжественное мероприятие под открытым небом, где с речами выступят министр иностранных дел Свен Миксер, мэр Пайде Прийт Вярк и историк Рюндо Мюлтс. Также будет зачитан Манифест независимости Эстонии.

В 14:30 в церкви Пайде начнется богослужение по случаю Дня независимости.

Тырва:

В 15 часов в Тырва в рамках программы ”Хорошее общественное пространство” будет открыта реновированная центральная площадь.

Тарту:

В 18:30 в Эстонском национальном музее начнется прием по случаю Дня независимости государства президента Керсти Кальюлайд и ее супруга, а также концерт-спектакль.

В 20:18 по всей Эстонии пройдет акция юбилейных объятий.