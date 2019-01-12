12.01.2019, 20:25

Раквере отмечает сотую годовщину освобождения города в Освободительной войне


rus.delfi.ee
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Foto: Maaleht arhiiv

В воскресенье, 13 января, Раквере будет отмечать столетие со дня решающей битвы, в ходе которой народные войска Эстонии и финские добровольцы освободили город в Освободительной войне. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны, говорится в пресс-релизе.

”Мы благодарны тем, кто отдал свою жизнь за нашу свободу. Наш общий долг — помнить и ценить прошлое. Это важно и для нашего будущего”, — сказал мэр Раквере Марко Торм.

Памятная церемония, которая пройдет в Раквере на Аусамбамяги (Койдула, 12, Раквере), начнется 13 января в 10:00. С речами выступят министр обороны Юри Луйк, министр культуры Индрек Саар, вице-мэр Раквере Трийн Варек, капеллан Вируской дружины Кайтселийт Тауно Тоомпуу и председатель правления Союза самоуправлений Ляэне-Виру Эйнар Валлбаум. За церемонией в 11 часов последует поминальная служба в Троицкой церкви Раквере (Пикк, 19, Раквере).

Город Раквере был освобожден от красной армии эстонскими и финскими войсками ночью и ранним утром 12 января 1919 года. ”Освобождение Раквере спасло жизни многих людей, потому что враги не успели довести до конца массовые убийства в лесу Палермо и казнить всех заключенных”, — сказал руководитель крупных мероприятий организационной команды ЭР100 Маргус Кастерпалу. По его словам, в освобождении Вирумаа от красной армии важную роль сыграли и финские добровольцы. ”Совместными силами за несколько недель от противника была освобождена территория Эстонской Республики до Нарвы”, — сказал Кастерпалу.

В понедельник, 14 января, в честь сотой годовщины освобождения Раквере в тире Раквереского полицейского участка пройдут соревнования по стрельбе. Соревнования уже в седьмой раз организует полицейский участок Раквере в сотрудничестве с Кайтселийт, Раквереской городской управой и Раквереским центром культуры. Сотая годовщина освобождения Раквере празднуется с 10 по 16 января. Программа находится здесь: www.EV100.ee

В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий ”Путь свободы”. Помимо народных походов проходят и реконструкции боев, а также памятные церемонии. По Эстонии также совершает свой путь бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о событиях, которые проходят на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.

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