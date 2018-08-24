24.08.2018, 08:20

Путешествия и походы летней праздничной недели ЭР100 приближаются к финишу


rus.delfi.ee
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Путешествия и походы летней праздничной недели ЭР100 приближаются к финишу
Siim Lõvi

Сегодня, 24 августа, в рамках летней праздничной недели ЭР100 проходят последние этапы большого совместного похода Центра управления государственными лесами (RMK).

Общегосударственный поход, организованный в честь столетия Эстонской Республики, завершится 25 августа походным праздником в Аэгвийду, куда в этот день доберутся все походные группы, начавшие свой путь с разных точек Эстонии 6 августа, сообщают организаторы.

”Сегодня — последний день, когда на походных тропах RMK проводятся организованные в честь столетия Эстонии походы, которые набрали большую популярность. Кульминация этих походов состоится 25 августа, когда для всех участников походов, а также для всех интересующихся состоится походный праздник в Аэгвийду”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. ”Несмотря на то, что для участия в походах уже нет свободных мест, сегодня все желающие смогут присоединиться к вечеру у костра, который пройдет в 21 час у кострища Воозе, где свою интерпретацию вальса Укуару Арво Пярта представят ансамбль UMA, Тыну Раадик и Индрек Круузимаа”, — добавила Соэ.

Мероприятие, посвященное истории столетней Эстонии и организуемое в рамках совместного похода RMK, начнется в зоне отдыха Аэгвийду-Кырвемаа в 21 час и является для всех бесплатным. Дополнительная информация об участии и регистрации находится на странице http://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1387.

Некоторые из мероприятий восьмого дня летней праздничной недели ЭР100:

Большой совместный поход RMK: Этап Хийевески — Аэгвийду. Продолжится поход между Икла и Аэгвийду от зоны палаток в Хийевески. В течение дня будет пройден пешком 21 км, и к вечеру будет достигнуто место для костров Ноку.
Большой совместный поход RMK: Четвертый этап тропы Пенийыэ — Аэгвийду с гор Паункюла в Аэгвийду продлится 2 дня. Этап начнется от места для костров Паункюла, и в течение двух дней будет пешком преодолено 22 км.
Большой совместный поход RMK: продолжится поход из Оанду в Аэгвийду этапом Паукъярве — Юсси.
Проходящая по Эстонии творческая программа ”Огненная книга” прибудет в крепость Курессааре на Сааремаа. Художники студии ажурной керамики Урмас Пухкан, Кярт Сеппель, Айги Орав, Кюлли Кыйв, Лаури Килуск, Кадри Пярнаметс и Сергей Исупов путешествуют в течение летней праздничной недели по Эстонии и создают из местных материалов в общих мастерских объекты из глины.
24-25 августа в Нарве пройдет международная лаборатория изучения городского пространства ”НАРВА — ДЕТРОЙТ: постиндустриальные пограничные города — куда дальше?”. Международная лаборатория городского пространства Narva Urban Lab поднимет вопросы, касающиеся развития городского пространства, которые помогут лучше понять город и поэкспериментировать с новыми решениями. В рамках лаборатории пройдут симпозиум, мастерские, художественные интервенции, экскурсии по городу и другие мероприятия.
В 19 часов в Русском театре состоится вторая премьера спектакля ”Будет/Не будет: Эстония через 100 лет”. Совместная постановка Русского театра, творческого объединения Audiokinetica и школьников в театральной серии ЭР100 ”История века” повествует о будущем.
В 19 часов в Центре культуры Кейла пройдет постановка ”Ласточки Отечества”, входящая в серию театральных постановок ЭР100 ”История века”. События в постановке Эстонского драматического театра и Nargen Opera относятся к периоду 2010–2020.
В 20 часов в деревне Рутья в Ляэне-Вирумаа выступят Curly Strings. В юбилейный год ансамбль Curly Strings большим туром отмечает и 30-летие членов группы, и 100 день рождения Эстонской Республики.
Юбилейный поход ЭР100: в 20:30 в карьере Румму начнется поход открытий, который увлечет на световых плотах открывать подводный мир.
В 21 час в Тарту стартует восьмой из заездов большого тура Tour d'ÖÖ. Совместные заезды ЭР100 от Tour d’ÖÖ пройдут в летнюю праздничную неделю в 11 городах Эстонии, присоединиться приглашаются все желающие.

ТОП

В сотый юбилейный год Эстонской Республики восстановление независимости отмечается летней праздничной неделей, в которую жители Эстонии и их друзья приглашаются на крупные всеобщие мероприятия. Летняя праздничная неделя ЭР100 началась 17 августа с первого всеэстонского праздника поэзии в Раквере и закончится 25 августа Ночью древних огней по всей Эстонии. Информация о более чем 200 мероприятиях летней праздничной недели находится на странице www.ev100.ee.

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