Путешествия и походы летней праздничной недели ЭР100 приближаются к финишу

Общегосударственный поход, организованный в честь столетия Эстонской Республики, завершится 25 августа походным праздником в Аэгвийду, куда в этот день доберутся все походные группы, начавшие свой путь с разных точек Эстонии 6 августа, сообщают организаторы.

”Сегодня — последний день, когда на походных тропах RMK проводятся организованные в честь столетия Эстонии походы, которые набрали большую популярность. Кульминация этих походов состоится 25 августа, когда для всех участников походов, а также для всех интересующихся состоится походный праздник в Аэгвийду”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. ”Несмотря на то, что для участия в походах уже нет свободных мест, сегодня все желающие смогут присоединиться к вечеру у костра, который пройдет в 21 час у кострища Воозе, где свою интерпретацию вальса Укуару Арво Пярта представят ансамбль UMA, Тыну Раадик и Индрек Круузимаа”, — добавила Соэ.

Мероприятие, посвященное истории столетней Эстонии и организуемое в рамках совместного похода RMK, начнется в зоне отдыха Аэгвийду-Кырвемаа в 21 час и является для всех бесплатным. Дополнительная информация об участии и регистрации находится на странице http://loodusegakoos.ee/sundmuste-kalender/sundmus#1387.

Некоторые из мероприятий восьмого дня летней праздничной недели ЭР100: