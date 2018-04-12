12.04.2018, 18:10

Первые документальные фильмы ЭР100 расскажут зрителям шесть трогательных жизненных историй

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rus.delfi.ee
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4 мая на киноэкранах появится сборник короткометражных документальных фильмов ”Корни”, который расскажет шесть личных историй авторов о важных переломных моментах в жизни. Сегодня, 12 апреля, вышел официальный трейлер сборника, говорится в пресс-релизе.

”Настолько искренних документальных фильмов в Эстонии до сих пор не создавалось. Очень интересно наблюдать за тем, как опытные женщины-режиссеры, создавшие ранее многие документальные и художественные фильмы, на этот раз развернули камеру в свою сторону и рассказывают истории о любви, потерях, старении и отношениях с близкими”, — сказал продюсер сборника документальных фильмов ”Корни” Юло Пикков. ”Во время просмотра этих фильмов можно будет и поплакать, и от души посмеяться, а заодно и попутешествовать, поскольку истории записаны в Македонии, Чехии, Таиланде и Эстонии”, — добавил Пикков.

Авторы и режиссеры документальных историй: Нора Сярак, Алена Суржикова, Керсти Уйбо, Мооника Сийметс, Анна Хинтс, Хейлика Пикков.

Продюсером сборника является Юло Пикков, автор анимаций — Ану-Лаура Туттельберг, музыку к сборнику написали Маарья Нуут и Хендрик Кальюярв. Сборник фильмов произведен в Silmviburlane OÜ.

Всего в рамках программы фильмов ЭР100 выйдет в свет пять новых художественных фильмов, полнометражный анимационный фильм, два документальных фильма и телесериал. Помимо сборника документальных фильмов ”Корни” осенью появится на киноэкранах и эпический документальный фильм о дикой природе Эстонии Йоозепа Матьюса ”Земля, изваянная ветрами”.

С дополнительной информацией о программе фильмов ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru/kinoprogramma-er100.

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