Первые документальные фильмы ЭР100 расскажут зрителям шесть трогательных жизненных историй

Авторы и режиссеры документальных историй: Нора Сярак, Алена Суржикова, Керсти Уйбо, Мооника Сийметс, Анна Хинтс, Хейлика Пикков.

Продюсером сборника является Юло Пикков, автор анимаций — Ану-Лаура Туттельберг, музыку к сборнику написали Маарья Нуут и Хендрик Кальюярв. Сборник фильмов произведен в Silmviburlane OÜ.

Всего в рамках программы фильмов ЭР100 выйдет в свет пять новых художественных фильмов, полнометражный анимационный фильм, два документальных фильма и телесериал. Помимо сборника документальных фильмов ”Корни” осенью появится на киноэкранах и эпический документальный фильм о дикой природе Эстонии Йоозепа Матьюса ”Земля, изваянная ветрами”.

С дополнительной информацией о программе фильмов ЭР100 можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru/kinoprogramma-er100.