24.02.2018, 10:23

ОНЛАЙН-БЛОГ: Эмоции через край! Президентский прием: речи, наряды, песни и танцы

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Galerii: 199 pilti
Foto: Andres Putting

24 февраля 2018 года исполнилось 100 лет Эстонской Республике. В Эстонском национальном музее в Тарту состоялся торжественный прием. Следите за торжеством вместе с нами!

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