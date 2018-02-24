ОНЛАЙН-БЛОГ: Эмоции через край! Президентский прием: речи, наряды, песни и танцы

24 февраля 2018 года исполнилось 100 лет Эстонской Республике. В Эстонском национальном музее в Тарту состоялся торжественный прием. Следите за торжеством вместе с нами!
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24 февраля 2018 года исполнилось 100 лет Эстонской Республике. В Эстонском национальном музее в Тарту состоялся торжественный прием. Следите за торжеством вместе с нами!
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