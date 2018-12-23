Группы половины из рождественских походов ЭР100 уже заполнены

”Первый общеэстонский поход приглашает всех провести второй день Рождества на природе. Под руководством гидов вместе с семьей или друзьями можно будет открыть для себя более 70 особенных мест”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ.

По словам президента Походного союза Эстонии Ингрид Кулигиной, рождественские походы ЭР100 пользуются большой популярностью и многие группы уже заполнены. ”Рождественские походы ЭР100 пройдут во всех уездах, все смогут найти для себя наиболее подходящие возможности, чтобы провести активно время”, — добавила Кулигина.

Большинство рождественских походов ЭР100 — это пешие походы или походы на болотоступах с гидами, также запланировано несколько походов на внедорожниках, каноэ и электровелосипедах.

Участие в общеэстонском рождественском походе для всех бесплатное, поход будет продолжаться 1-2 часа. Для участия в походе необходима предварительная регистрация. Обзор походов и дополнительная информация: www.ev100.ee/et/ev100-joulumatkad.

Рождественские походы ЭР100 завершат приуроченную к столетию Эстонской Республики серию юбилейных походов.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.