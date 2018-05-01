01.05.2018, 18:31

ФОТО: В Синди стартовал сезон посадки дубовых парков ЭР100

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rus.delfi.ee
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Sindi tammepargi istutamine Foto: Aron Urb, Aron Urb/EV100

Сегодня, 1 мая, в городе Синди в Пярнумаа был открыт сезон посадки дубовых парков ЭР100. В парке Оякалда было посажено 100 дубов. В течение мая дубравы ЭР100 будут высажены по всей Эстонии, сказано в пресс-релизе.

”Благодаря жителям города Синди и другим предприимчивым людям создаваемые по всей Эстонии дубовые парки, аллеи и рощи оставят красивый след в истории Эстонии”, — сказал государственный секретарь Хейки Лоот перед началом посадки дубравы в Синди. ”Парк Оякалда станет приятным местом, в котором в следующие века можно будет отмечать день рождения Эстонии”, — добавил Лоот.

Помощник старейшины волости Тори Прийт Руут сказал, что дубовый парк Оякалда — это подарок волости Тори к столетнему юбилею Эстонской Республики. ”Подготовка к созданию дубравы сплотила наших людей, парк будет долго напоминать нам об этом важном событии”, — добавил Руут.

В рамках акции-подарка Государственной канцелярии ”100 дубов для Эстонии” весной юбилейного года в каждом уезде Эстонии будет разбит дубовый парк ЭР100.

Посадка отдельных деревьев и дубовых парков пройдет в течение мая. Большинство дубовых парков будет открыто 1 июня этого года, в их числе будет и представительный государственный парк в Тамсалу, размер которого составляет пять гектаров.

В 2018 году отмечается 100-летний юбилей Эстонии, подробная информация о празднованиях приведена на странице www.ev100.ee/ru.

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История проекта Государственной канцелярии ”100 дубов для Эстонии”:

  • Подготовка подарка ”100 дубов для Эстонии” началась в 2013 году, когда дети начали из собранных в Эстонии желудей проращивать дубовые саженцы.
  • В юбилейном году в каждом из уездов Эстонии появится по меньшей мере по одной дубраве, которые будут высажены детьми и местными самоуправлениями.
  • Все частные лица, семьи, местные общины, предприятия и организации в Эстонии и за рубежом также приглашаются к участию в создании дубовых парков или посадке отдельных деревьев в честь дня рождения Эстонской Республики.
  • Большинство дубовых парков будет открыто 1 июня этого года.
  • О высадке дубового парка или посадке дерева просят сообщить по адресу tammed@riigikantselei.ee. Более подробная информация о дубовых парках: www.ev100.ee/ru/100-dubov-dlya-estonii.
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