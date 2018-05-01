ФОТО: В Синди стартовал сезон посадки дубовых парков ЭР100

Сегодня, 1 мая, в городе Синди в Пярнумаа был открыт сезон посадки дубовых парков ЭР100. В парке Оякалда было посажено 100 дубов. В течение мая дубравы ЭР100 будут высажены по всей Эстонии, сказано в пресс-релизе.

”Благодаря жителям города Синди и другим предприимчивым людям создаваемые по всей Эстонии дубовые парки, аллеи и рощи оставят красивый след в истории Эстонии”, — сказал государственный секретарь Хейки Лоот перед началом посадки дубравы в Синди. ”Парк Оякалда станет приятным местом, в котором в следующие века можно будет отмечать день рождения Эстонии”, — добавил Лоот.

Помощник старейшины волости Тори Прийт Руут сказал, что дубовый парк Оякалда — это подарок волости Тори к столетнему юбилею Эстонской Республики. ”Подготовка к созданию дубравы сплотила наших людей, парк будет долго напоминать нам об этом важном событии”, — добавил Руут.

В рамках акции-подарка Государственной канцелярии ”100 дубов для Эстонии” весной юбилейного года в каждом уезде Эстонии будет разбит дубовый парк ЭР100.