ФОТО: В Йыгева встретили бронепоезд концертом и зимним праздником

На мероприятии выступили духовой оркестр Йыгеваской дружины Кайтселийт и оркестр Торма, смешанный хор Sõbrahing и ученики Йыгеваской гимназии и Йыгеваской основной школы с программой ”Воспоминания об Освободительной войне” под руководством Лианне Сааге-Вахури.

Милитарный музей Jõgewa представил публике бронеавтомобиль и временную выставку. Под руководством спортивного центра Virtus состоялись зимние спортивные игры, а также традиционные соревнования по выращиванию сосулек.

13 января бронепоезд сделает остановку в Каарепере, поезд и выставка открыты с 11 до 18 часов.

Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.