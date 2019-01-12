ФОТО: В Йыгева встретили бронепоезд концертом и зимним праздником

Сегодня, 12 января, прибытие бронепоезда Wabadus на железнодорожную станцию Йыгева отметили праздничным концертом и зимними спортивными играми. Расположенная в поезде передвижная выставка открыла свои двери для всех заинтересованных. В 2019 году программа столетия Эстонской Республики посвящена сотой годовщине Освободительной войны.
На мероприятии выступили духовой оркестр Йыгеваской дружины Кайтселийт и оркестр Торма, смешанный хор Sõbrahing и ученики Йыгеваской гимназии и Йыгеваской основной школы с программой ”Воспоминания об Освободительной войне” под руководством Лианне Сааге-Вахури.
Милитарный музей Jõgewa представил публике бронеавтомобиль и временную выставку. Под руководством спортивного центра Virtus состоялись зимние спортивные игры, а также традиционные соревнования по выращиванию сосулек.
13 января бронепоезд сделает остановку в Каарепере, поезд и выставка открыты с 11 до 18 часов.
Бронепоезд № 7 Wabadus был воссоздан в сотрудничестве организационной команды ЭР100, Военного музея и предприятия Operail. Поддержку в передвижении бронепоезда Wabadus и броневика оказывают также Eesti Raudtee, Кайтселийт и местные самоуправления. Выставку, знакомящую с историей Освободительной войны, составил Военный музей Эстонии.
В память о происходивших 100 лет назад событиях Освободительной войны в 2019 году проходит серия событий ”Путь свободы”. Помимо народных походов проходят и реконструкции боев, а также памятные церемонии. По Эстонии также совершает свой путь бронепоезд номер 7 Wabadus. С информацией о событиях, которые проходят на исторической линии фронта Освободительной войны, можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.
Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Освободительной войны Эстонии. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.