ФОТО и ВИДЕО DELFI: 100 лет, ура! На башне Длинный Герман торжественно подняли флаг

Старт столетию Эстонской Республики был дан 24 февраля в 7:33 с торжественного поднятия флага на башне Длинный Герман на Тоомпеа.

Речь спикера Рийгикогу Эйки Нестора по случаю торжественной церемонии поднятия государственного флага:

Доброе утро, дорогая Эстония!

Поздравляю тебя со столетием со дня становления независимой республикой! Тебя также поздравляют тысячи людей, которые пришли поднять флаг на Тоомпеа в твою честь, равно как и те, кто наблюдает за происходящим у себя дома, и те, кто просто думает о тебе.

Догорая Эстония! Ты для нас — что-то огромное и необъяснимое. Ты — что-то настолько естественное и родное, что мы не можем рационально объяснить эти чувства.

Но о чувствах я бы хотел поговорить.

Эстония! Ты — как уважение к отцу и матери, кто нас растили и воспитывали. Ты — мгновенное желание защитить своего супруга, детей и внуков, когда им угрожает опасность. Ты — огромный и священный секрет, который мы надежно хранили от врагов. Ты — песня, которую мы поем, и танец, который мы танцуем. Ты — азбука и арифметика. Ты — море и можжевельник, болота и леса, Яанов день и Рождество. Ты — также огромное желание, чтобы дела у тебя шли не просто хорошо, а отлично. И этих чувств по отношению к тебе у нас больше, чем кто-либо сможет перечислить.

Уважаемые члены Комитета спасения Эстонии и Земского совета, кто посвятили себя созданию Эстонской Республики столетие тому назад. Я обязан сообщить вам, что

- Независимость Эстонии сейчас защищена лучше, чем когда-либо ранее, потому что у нас есть друзья и союзники.

- Доходы нашего населения никогда не были настолько высоки, как сегодня. Но при этом среди нас есть и люди, у которых забот столько, что они уже с ними не справляются. И им надо активнее помогать.

- Мы можем свободно покидать нашу страну и возвращаться сюда. Мы можем открыто говорить и выражать свое мнение. Эстония — часть открытого мира, потому что без него у нас не было бы воздуха, чтобы дышать.

- И в этом свободном мире Эстония — единственное место, где мы можем думать и говорить на одном языке, чувствуя себя свободными и ценимыми.

Созданный вами Манифест всем народам Эстонии — жив. Так есть и так будет, потому что по-другому невозможно. Пусть сегодняшний день будет праздником для всех, кто любит и уважает Эстонскую Республику.

Эйки Нестор

Спикер Рийгикогу